Regeländring spikad - för att minska målvaktsmaskning

Fotbollens beslutande organ, IFAB, ses regelbundet för att besluta om regeländringar inom sporten. Medlemmar i organet är Fifa samt det engelska, skotska, nordirländska och walesiska fotbollsförbundet.

Under helgen har organet samlats i den nordirländska staden Hollywood. Där har man kommit fram till en regeländring, som Sky Sports reporter Rob Harris nu rapporterar om på X.

Den nya regeln rör målvaktens hantering av bollen. Om målvakten håller bollen längre än åtta sekunder kommer nu en hörna tilldelas snarare än en indirekt frispark vilket är regelns nuvarande utformning.

Just den indirekta frisparken som följd till att målvakten håller bollen för länge sker mycket sällan och tanken är nu att maskande målvakter ska straffas oftare men med en lägre bestraffning.

Vidare kommer domarna nu använda sig av en nedräkning på fem sekunder med fingrarna innan de blåser av för maskning och tilldelar motståndarlaget en hörna.

