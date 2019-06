Uefas besked - tyst minut för Johansson i veckans matcher

Tidigare Uefa-presidenten och Fifas vice president Lennart Johansson somnade under tisdagskvällen in efter en tids sjukdom, meddelade Svenska Fotbollsförbundet under onsdagsmorgonen. Det har inte gått obemärkt förbi och stora delar av fotbollsvärlden har under morgonen delat ut kondoleanser.

Nu meddelar Uefa att det i veckan kommer att hållas en tyst minut i organisationens samtliga matcher i Nations League, i EM-kvalet och på U21-nivå.

- Uefa och europeisk fotboll är djupt ledsna över att Lennart Johansson har gått bort och jag vill utrycka mina uppriktiga medkänslor till hans familj och hans nära och kära, liksom till Svenska Fotbollförbundet för deras förlust, säger Uefa-presidenten Aleksander Ceferin enligt Uefas hemsida.

- Han kommer alltid att kommas ihåg som en visionär ledare och som arkitekt till Champions League och världsfotbollen kommer alltid att vara tacksam till honom för allt han har gjort för den här vackra idrotten, fortsätter han.

Fifas president Gianni Infantino sörjer också svenskens död.

- Jag är bedrövad över nyheten om att Lennart Johansson har gått bort. Han var en vän och en ovärderlig källa för visdom och inspiration. Jag kommer förevigt vara tacksam över att ha haft honom som president i Uefa när jag kom till i organisationen 2000. Sedan dess har Lennart alltid varit en förebild för professionalitet och - ännu viktigare - humanism, säger Infantino.

We pay tribute to Lennart Johansson, our former President, who has died at the age of 89.



A moment of silence will be observed at all UEFA matches this week, including the Nations League finals.https://t.co/8qvWecfLDm