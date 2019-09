Uppgifter: Agentorganisation kan stämma Fifa efter förslag om lönetak

Fifa föreslog nyligen ett lönetak för agenter. Enligt The New York Times ogillas det av en agentorganisation, som kan komma att stämma Fifa.

I dagarna skrev Fifa att ”Football Stakeholders Committe”, en kommitté som ska komma med råd och assistera Fifas styrande, vill se en begränsning av agentarvoden vid spelarövergångar och således kommit med ett förslag om en form av lönetak. Fifa ska ta beslut i frågan om lönetak den 24 oktober och skulle regeln klubbas igenom innebär det att en agent maximalt kan få tio procent av övergångssumman om man representerar den säljande klubben, maximalt tre procent av summan som utgår till spelaren (till den agent som representerar spelaren) och lika mycket för den agent som representerar den köpande klubben.

Men förslaget verkar inte tas emot med varm hand av agenter. The New York Times uppger att en stor agentorganisation, The Association of Football Agents, skrivit till flera av sina medlemmar att bidra med pengar för att försöka stoppa förslaget.

”Det här kommer att bli en dyr kamp och vi behöver ert finansiella och moraliska stöd”, skriver The Association of Football Agents i ett brev enligt The New York Times.