Skandalscener i Helsingforsderbyt: Supportrar stormade planen - polis fick ingripa med hundar

Under måndagen var det dags för derby i Helsingfors mellan HJK och HIFK på Tölö fotbollsstadion.

Det förstnämnda laget låg inför matchen på andra plats i finska Veikkausliiga efter 20 omgångar, medan HIFK placerade sig på sista plats. Men i stället skulle derbyt komma att handla om mycket annat än det sportsliga.

På grund av tabelläget, där HIFK som ovan nämnt ligger sist och riskerar nedflyttning, var det en spänd stämning redan innan derbyt då det kan komma att bli det sista Helsingforsderbyt på ett tag. Flera finska medier rapporterar bland annat om att det var stökig stämning på stan inför derbyt.

ANNONS

Men stöket kom att lägga i en helt ny växel i den 20:e minuten, då matchen blåsts i gång. Anledningen var att HIFK-supportrarna lyfte en HJK-banner som de stulit från HJK-supportrarna och sedan försökt elda upp, rapporterar den finska tidningen Helsingin Sanomat. Ett 20-tal HJK-supportrar svarade med att välta reklamskyltar, tända bengaliska pjäser och storma planen. Senare bekräftade Helsingforspolisen båda uppgifterna.

Matchen stoppades direkt och polis med polishundar intog planen för att lugna ner situationen, samtidigt som båda lagens spelare fick söka sig till omklädningsrummen. Matchen bröts i cirka sju minuter medan man väntade på att supportrarna skulle ta sig upp på läktarna igen. Sedan kunde matchen återupptas.

Vidare skriver Helsingforspolisen på sitt Twitterkonto att man inför matchen hade gripit ett 20-tal supportrar, från båda supporterled, vid arenan och att man omhändertog cirka 100 förbjudna pyrotekniska pjäser.

ANNONS

I matchen spelade bland annat svenskbekantingarna Lucas Lingman (inlånad från Helsingborgs IF), Malik Abubakari (inlånad från Malmö FF), Joona Toivio (tidigare Djurgårdens IF och BK Häcken) och Bojan Radulovic (tidigare AIK) För HJK Helsingfors, medan Eero Marknanen (tidigare AIK) och Daan Klinkenberg (tidigare Mjällby AIF) spelade för HIFK.

Matchen då?

Den vann HJK med 2-1 efter ett sent segermål av Santeri Hostikka i den 87:e minuten. Det innebär att HJK med en omgång kvar att spela av grundserien toppar finska Veikkausliiga.

Hold on before you judge. The other ultras tried to do a pitch invasion in response. pic.twitter.com/8lnOVHjIPc

— Tage Erlinger (@TageErlinger) September 5, 2022