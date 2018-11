TV: Asllani: Priser viktigare för herrarna än damerna: "Lägger mer fokus på det"

På måndagskvällen hålls årets Fotbollsgalan där de främsta lagen, spelarna och ledarna ska hyllas och prisas. Flera individuella priser delas som bekant ut, och huvudnumret blir då årets dam- respektive herrspelare tar emot Diamantbollen och Guldbollen.

Under måndagen gästade landslagets Kosovare Asllani Nyhetsmorgon och pratade då om känslan att prisas på galan. Asllani fick just Diamantbollen i fjol och sticker inte under stol med att det värmer att hyllas för sina individuella insatser.

- Det är ett ögonblick av stolthet och det blir ett kvitto på att allt slit ”pays off”. Att laget vinner är alltid det viktigaste men det är ändå lite speciellt att få ett sådant pris. Det kändes i hjärtat när man vann det i alla fall, säger Asllani.

Samtidigt menar Asllani att känslan hon fått är att det är viktigare för herrarna att vinna priser än vad det är för damerna.

- Jag tror att det är extra speciellt för herrarna. Jag tror att de lägger mer fokus på det.

Fotbollskanalens Olof Lundh, som tog upp det faktum att det på herrsidan blev en känslig fråga när Andreas Granqvist fick priset före Emil Forsberg i fjol - och att även Zlatan uttryck sin besvikelse, ställde då följdfrågan om Asllani tror att det är något manligt/kvinnligt, varpå Asllani svarade:

- Ja, jag tror verkligen det.

- I damlandslaget vet man att det är många som förtjänar att få priset för att de gjort en stark säsong. Jag tror att herrarna lägger lite större vikt vid individuella priser.

I spelaren ses hela intervjun med Kosovare Asllani och Olof Lundh i Nyhetsmorgon.

Fotbollsgalan visas på TV4 med start 20.00 på måndagen.