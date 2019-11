Zlatan nobbar Fotbollsgalan: "Självklart tråkigt"

Zlatan Ibrahimovic har under säsongen öst in mål för LA Galaxy i MLS. Under måndagen är han nominerad till Årets anfallare på Fotbollsgalan. Zlatan, som vunnit Guldbollen som Sveriges bästa manliga fotbollsspelare hela elva gånger, har även ett eget pris - Number 10, som delas ut på galan tillsammans med Volvo och SvFF. Utöver det är han även en av förhandsfavoriterna till att vinna Guldbollen en tolfte gång. Trots det finns herrlandslagets främste målskytt genom tiderna inte på plats under galan på Hovet.

- Zlatan har meddelat att han inte kommer att närvara på Fotbollsgalan på måndag. Vi hade förhoppningar in i det sista att han skulle dyka upp, men fick ett slutgiltigt besked nu i onsdags. Det är självklart tråkigt att han inte är på plats på Hovet, säger Erik Westberg, sportchef på TV4 och exekutiv producent för Fotbollsgalan.

Sedan tidigare är det klart att herrlandslaget inte är på plats på Hovet utan deltar på länk från träningslägret på Cypern.