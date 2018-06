15.15: Se Fotbollskanalen On Tour - live

FOTBOLLSKANALEN ON TOUR

Se Fotbollskanalen on Tour i spelaren ovan, med start 15.15.

Ladda ner Fotbollskanalens app via App Store.

Ladda ner Fotbollskanalens app via Google Play.

Sverige ställs mot Tyskland i en riktig rysarmatch som sänds på TV4 och C More i kväll.

Fotbollskanalen On Tour, med Andréas Sundberg och Olof Lundh, snackar upp matchen live, med start 15.15 på Fotbollskanalen.