"Boots on the ground" - Fotbollskanalen On Tour är tillbaka!

Kalla det inte en comeback, vi har varit här hela sommaren! Efter att ha bjudit på den mest heltäckande bevakningen av svenska herrlandslaget under sommarens EM ligger nu succépodden Fotbollskanalen On Tour i startgroparna för att återigen ge dig som lyssnar allt du behöver veta om Janne Anderssons landslag. Med start på måndag ger vi dig ett avsnitt varje dag under tiden som samlingen för VM-kvalet pågår. Ett upplägg som gäller även för samlingarna i oktober och november.

Och, i höst kommer Olof Lundh, Andréas Sundberg och Martin Petersson dessutom ha boots on the ground under de veckor som det är Champions League-gruppspel, vilket innebär ännu mer Fotbollskanalen On Tour i dina öron! De veckorna är det fokus på de svenska spelarna i de europeiska klubbturneringarna med det givna ämnet Malmö FF i CL-grupp H där de möter Chelsea, Juventus och Zenit - men också såklart snack om de största lagen, de bästa spelarna och de hetaste händelserna.

ANNONS

Givetvis kommer podden även hålla koll på svenska damlandslagets VM-kvalhöst. Exempelvis spelar Sverige sin första landskamp efter OS-succén samma vecka som Champions Leagues gruppspel drar igång, mot Slovakien den 17 september.

Podden hittar du här på Fotbollskanalen och såklart på alla de vanliga ställena man kan lyssna på. Vi hörs!

Prenumerera på podden redan i dag:

Spotify

Acast

Podcaster