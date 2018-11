TV: FK On Tour: "Stängt som inför en VM-final"

FOTBOLLSKANALEN ON TOUR

Fotbollskanlen On Tour var på Sveriges träning under måndagen, men fick bara se de första 15 minuterna.

Landslaget har nu stängt samtliga träningar förutom den första under den nuvarande landslagssamlingen.

- Jag har aldrig varit på en så stängd samling som denna. Det är som att de ska spela en VM-final, säger Olof Lundh.