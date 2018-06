TV: Lundh i plånboksdrama - slutade i "fishy" bilder på rysk parkering

Olof Lundh och Andréas Sundberg spelade under måndagskvällen in ett nytt Fotbollskanalen On Tour, från Niznij Novgorod i Ryssland. Duon diskuterade då bland annat Englands seger mot Tunisien och forwardsstjärnan Harry Kanes två mål.

- Tänk om Marcus Berg hade avslutat som Harry Kane, säger Lundh i programmet.

Lundh berättar också om en otrolig historia om hur han blev av med sin plånbok i en taxi i Ryssland, och att den efter flera turer överlämnades till honom igen på en parkering i Niznij Novgorod. En av de stora hjältarna? Taxichauffören Igor.

- Det kanske hade varit lite fishy om det varit en vanlig måndag, säger Lundh.

Också i dagens FK On Tour:

- "Vilket antiklimax det hade kunnat bli"

- "De svenska spelarna äter som de spelar"

- Lundh i plånbokskaos

- Pontus Jansson hyllas

Se hela avsnittet i spelaren ovan.