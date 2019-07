TV: On Tour: Hämtar USA:s journalister pokalen? "Det är mycket medhårs"

FOTBOLLSKANALEN ON TOUR

USA har chans på ett nytt VM-guld. I så fall till den amerikanska presskårens glädje. - Det är mycket medhårs. Det gillar vi inte, säger Olof Lundh i ”Fotbollskanalen On Tour”.

Det blev en tung förlust för Sverige i gårdagens semifinal mot Nederländerna. Det gör att man i stället för final mot USA ställs mot England i bronsmatch på lördag.

Just USA är som vanligt självsäkert - precis som vissa representanter från landets presskår. I ”Fotbollskanalen On Tour” tar man upp det faktum att Sports Illustrateds Grant Wahl under matchen twittrade att han tyckte att varken Sverige eller Nederländerna var bättre än England och Frankrike.

- Jag var nära att svara honom och fråga om han skulle hämta pokalen eller Jill Ellis (förbundskapten i USA red anm.). Den amerikanska journalistkåren stryker medhårs, som en den svenska journalister också gör, medhårs. Det gillar vi inte, säger Olof Lundh i programmet.

- Nej. Det gillar vi inte. Det är mycket high five i den mixade zonen, svarar Andréas Sundberg.

Dessutom i Fotbollskanalen On Tour:

- ”Domarinsatsen en skandal”

- Orkar Sverige ladda om mot England?

- Reaktioner på betygen på de svenska spelarna.