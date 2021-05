17:30: La Liga ska avgöras - se studion från C More live

Det är dags för La Liga-omgången för säsongen, och under lördagen ska det avgöras. Atlético Madrid leder ligan, två poäng före stadsrivalen Real Madrid. Då kan du se studion inför lagens respektive möten från C More live på Fotbollskanalen med start 17.30.

Atlético Madrid ställs mot Valladolid på bortaplan, och Real Madrid ställs mot Villarreal på hemmaplan. Vilket lag tar hem titeln? Vad har sagts inför? Studion håller även koll på bottenstriden, och blickar fram emot Villarreals Europa League-final som spelas i veckan.

Se sändningen med start 17.30 i spelaren ovan.