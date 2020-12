19.30: Se Fotbollssöndag Europa från C More live på Fotbollskanalen

Fotbollssöndag Europa från C More är under söndagskvällen tillbaka med ett nytt program, och från klockan 19.30 går det att följa programmet live på Fotbollskanalen. Programmet leds den här veckan av Gusten Dahlin och med i studion är även Olof Lundh, Astrit Ajdarevic, Adam Pinthorp, Vicki Blommé och Ola Lidmark Eriksson.

Den här veckan blir det bland annat fokus på Londonderbyt mellan Tottenham och Arsenal, den kommande VM-kvallottningen, Simon Kjaers betydelse för Milan och två heta matcher mellan Sampdoria och Milan i Serie A, samt mellan Alavés och Real Sociedad i La Liga.

Se Fotbollssöndag Europa från C More live på Fotbollskanalen från klockan 19.30 i spelaren ovan.