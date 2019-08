C Mores nya fotbollssatsning - förvärvar rättigheterna till La Liga, Serie A och MLS

För att underlätta för nuvarande Strive-kunder kommer La Liga, Serie A och MLS under en kort övergångsperiod att sändas på både Strive och C More. Samtliga matcher från La Liga, Serie A och MLS kommer gå att se med paketet C More Mycket Sport som kostar 199 kronor i månaden. I paketet visas även annan högkvalitativ fotboll som EM och VM, Uefa Nations League, EM- och VM-kval för dam och herr, samt upplösningen av allsvenskan. Alla befintliga Strive-kunder som har ett årsabonnemang kommer att erbjudas ett abonnemang på C More Mycket Sport, där hela säsongen kostar 99 kronor i månaden. Nuvarande Strive-kunder med månadsabonnemang, samt tidigare Strive-kunder, kommer att erbjudas C More Mycket Sport för 99 kronor i månaden i sex månader. Samtliga drygt 1100 matcher per år från La Liga, Serie A och MLS visas på C More och Sportkanalen.