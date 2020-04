Del 1: Slog målrekord, avslutade i Danmark, totaldominerade - så gick det för Golden Boy-vinnarna

2008 kom erbjudandet från Real Madrid och där skulle van der Vaart under två säsonger för första gången nästan enbart utnyttjas som bänkspelare. Han följde istället en nederländsk exodus från klubben (Sneijder, Robben, Huntelaar) och signade 2010 för Tottenham.

Under två intensiva år blev spelgeniet en publikfavorit på White Hart Lane innan han vände tillbaka till Hamburg. Van der Vaart skulle avsluta karriären i Danmark av alla länder och gjorde så sent som i höstas en comeback i danska Serie 4 (!) i syfte att komma i form till sin avtackningsmatch i Hamburg.

Det går att argumentera för att Wayne Rooney nådde någons sorts karriärspeak redan 2004. Under EM-sommaren i Portugal såg 18-åringen ut att vara engelsk fotbolls framtid. Ett energiskt kraftpaket till spelare som gjorde fyra mål på fyra matcher innan England förlorade mot värdnationen på straffar.

Rooney hade dessförinnan slagit målrekord i Evertons ungdomslag och blev Premier Leagues yngsta målskytt någonsin när han som 16-åring skruvade in ett skott bakom Arsenals David Seaman.

Under en tidigare final i FA Youth Cup blottade Rooney en t-shirt under matchtröjan med texten “Once a blue, always a blue”. Hånfulla motståndarfans ändrade det sista ordet till “red” när Rooney två år senare blev den dyraste tonåringen i brittisk fotboll och anslöt till Manchester United.