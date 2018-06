Flera nya rekord för Fotbollskanalen: "Smått osannolik siffra"

Fotbolls-VM i Ryssland har bjudit på rafflande dramatik, snygga mål och fantastisk underhållning - och fler än någonsin har tagit sig till Fotbollskanalen för att se, läsa och uppleva innehåll från VM.

Vecka 24, som bland annat innehöll två spännande matcher med svenska landslaget, blev Fotbollskanalens bästa genom alla tider.

Ett av rekorden: Drömgränsen en miljon unika besökare passerades. 1 063 607 unika besökare hittade till tjänsten under veckan.

- Vi är otroligt stolta och glada över den siffran. Vårt team på plats i Ryssland och vår desk hemma i Stockholm jobba otroligt hårt för att ge våra användare innehåll av högsta klass, då är ett sånt här kvitto fantastiskt att få.

Förutom att miljongränsen på unika besök passerades noterade även Fotbollskanalen rekordnoteringar både i sidvisningar och antal besök under en vecka.

- Under våren har vi sett en tydlig trend i att konsumtionen har ökat, både på Fotbollskanalen och i våra sociala medier. Med de här siffrorna i ryggen ska vi nu fortsätta jobba stenhårt för att fortsätta leverera, först från VM och sedan från den svenska och internationella fotbollen, säger Tobias Rosvall.

Under måndagen kunde TV4 också berätta om en toppnotering på över 3 000 000 tittare under matchen mellan Sverige och Tyskland på midsommardagen och att matchen också genererat streamingrekord på C More.