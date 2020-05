Från hyllad av Real Madrid-fansen till fängelset – så hamnade “livsgeniet” Ronaldinho snett

David Beckham. Det var den engelske högermittfältaren som var målet för den unge advokaten Joan Laporta. Katalanen hade vunnit presidentvalet knappt i FC Barcelona 2003 och ville leverera ett stort namn till en framgångstörstande klubb.

Laporta skulle misslyckas då Beckham valde Real Madrid när han till slut lämnade Manchester United sommaren 2003. Madrid var intresserat av den 23-årige Ronaldinho i Paris Saint-Germain också men ville vänta då samlingen av "Galácticos" i laget började bli knökad med Beckhams intåg.

En Real Madrid-direktör summerade emellanåt köpet med att hela världen var förälskad i engelsmannen medan Ronaldinho var "för ful" för att signas av laget. Laporta utnyttjade Madrids omdöme av brassen och köpte Ronaldinho för 30 miljoner euro samma sommar.

Det var inte så att Barcelona fick in någon oerfaren ung spelare direkt. 1999 vann Ronaldinho Copa América med Brasilien och var en kugge i laget som tog VM-guld 2002. Den offensive mittfältaren valde att inte inleda den europeiska karriären i någon av giganterna, utan hos det underpresterande PSG.

Den första hösten innebar en tuff period för brassen som efterhand växlade upp på en nivå knappast någon Ligue 1-spelare befann sig på. Framförallt inte hans lagkamrater i PSG, och laget slutade bara elva i Ronaldinhos sista säsong där.

När han kom till Barcelona var det som en färdig världsstjärna. Men han missade nästan hela hösten 2003 och "blaugrana" befann sig i fritt fall, på en tolfteplats i ligan. Inspirerat av Ronaldinho, som var tillbaka efter nyåret, inledde Barcelona en klättring som slutade vid andra plats i La Liga bakom Rafa Benítez Valencia.

Och Ronaldinhos leverans i Barcelolna hade bara börjat. Kulmen i Ronaldinhos Barçakarriär nåddes den 19 november 2005. Barcelona hade säsongen tidigare vunnit sin första La Liga-titel på sex år och gästade Santiago Bernabéu i serieledning en poäng före Real Madrid.

Samuel Eto'o inledde Barças målskytte på sin gamla hemmaplan mot åldrande Galácticos i första halvlek. Kameruniern kunde också blivit den som fångade rubrikerna den kvällen, eller en tonårig iller på kanten vid namn Lionel Messi.

Men, i andra halvlek visade Ronaldinho vem som otvivelaktigt var världens bästa spelare. Barcelonas nummer tio demonstrerade hur en spelare som är ostoppbar ser ut med två nästan identiska mål. Ronaldinho fick bollen på vänsterkanten, satte fart och utnyttjade sin briljanta teknik och avslutsförmåga vid båda tillfällena (något ni kan se i klippet överst i artikeln).

0-3 och Bernabéupubliken gjorde något efter målet de inte gjort sedan Diego Maradonas dagar i Barcelona – de applåderade fienden.

- Hade jag vetat om vilka rabalder det skapade så hade jag inte gjort det. Jag hade älskat att göra det för någon av våra spelare men det var Ronaldinho som gjorde det målet, och så var det med det, säger en ångerfylld Juan Sánchez Gómez, mannen som ledde applåderna och hamnade i tv-kamerornas blickfång.

Tidningarna sparade inte på krutet efteråt. Madridbaserade Marca skrev att "en stratosfärisk Ronaldinho pensionerade Galácticos".

- Det var min värsta El Clásico-upplevelse: otänkbar och smärtsam. De flesta såg det som en gentlemannagest, men det var det inte. Att applådera Ronaldinho var ett sätt att bestraffa oss, sa Reals veteranback Míchel Salgado.

Ronaldinho vann både ligan och Champions League den säsongen. Han var 26 år men karriären skulle aldrig nå högre höjder efter CL-finalvinsten mot Arsenal i Paris Saint-Denis.

I Tyskland samma sommar floppade ett hajpat Brasilien med frontfyran Ronaldinho, Kaká, Ronaldo och Adriano, kallad "Quarteto Mágico", när Frankrikes Zinedine Zidane bestämde sig för att den egna karriären inte skulle sluta i en VM-kvartsfinal.

Ronaldinho hade vid mitten av 00-talet reklamkontrakt med bland andra Pepsi, Nike, Lenovo och Gatorade. Affärerna sköttes av hans nio år äldre bror och agent, Roberto Assis de Moreira. Brodern var själv en elegant mittfältare och skrev på 1980-talet ett proffskontrakt med Grêmio i hemstaden Porto Alegre.

I avtalet ingick ett nytt boende, och familjen med den fotbollsälskande pappan João skulle fira med en inflyttningsfest. Den blev dock aldrig av. João ramlade och slog i huvudet vid husets swimmingpool. Han avled när Ronaldinho bara var åtta år gammal.

Roberto Assis blev både en fadersfigur och idol för Ronaldinho. Men i takt med att spelarens prestationer sjönk uppenbarade sig broderns kapacitet som rådgivare som bristfällig.

På planen kom Real Madrid tillbaka under Fabio Capello och återtog ligatiteln 2006/07. Barçatränaren Frank Rijkaards regim började krackelera och Ronaldinho drogs med muskelskavanker, fick svårt att hålla matchvikten och började missa träningar.

Redan i PSG klagade tränaren Luis Fernández över att Ronaldinho var för fokuserad på Paris nattliv snarare än fotbollen och att han aldrig kom hem från semestrar i Brasilien i tid.

När Pep Guardiola tillträdde från Barcelonas B-lag sommaren 2008, efter ännu ett titellöst år, var det underförstått att Ronaldinhos Barcelonaera var över.

Han skrev på ett treårskontrakt med AC Milan. Ronaldinho var bitvis briljant i Milano men hamnade i perioder på bänken och hade fortsatta problem med matchvikten. Ronaldinho vann Serie A:s assistliga säsongen 2009/10 och fick en guldmedalj när Milan vann Serie A året därpå, trots att han vänt hem till Brasilien halvvägs in på säsongen.

Ronaldinho hade redan då hamnat i rättsväsendets fokus. 2009 byggde han och agenten en 70 meter lång pir vid ett fritidshus utan något bygglov. Lokala myndigheter beordrade en rivning och bötfällde bröderna med motsvarande två miljoner pund – som aldrig betaldes.

Som straff blev Ronaldinhos pass konfiskerat 2018. Förra året "frös" brasilianska myndigheter 57 av Ronaldinhos fastigheter i ett försök att få honom att återbetala. Till deras förvåning kom de över ett i princip tomt bankkonto.

Pengarna hade börjat sina hos spelaren innan pensioneringen från fotbollen 2016, och han drogs till allt sämre och omdömeslösa reklamavtal.

Han representerade 18kRonaldinho, ett företag som promotade "lyxupplevelser" och lovade att betala säljare tillbaka i bitcoins. Ronaldinho drog sig undan men hann ändå bli stämd av uppretade tidigare medlemmar. 2014 hittades en av hans lägenheter på sajten Airbnb under hemma-VM.

Den 6 mars i år greps Ronaldinho och Roberto Assis på ett hotellrum vid en golfbana i Brasiliens grannland Paraguay. Misstankarna gällde att duon tagit sig in i landet med falska pass och id-kort. I sin tur kopplas gripandet med ett större försök till pengatvätt.

Bröderna skulle marknadsföra en bok och ett onlinecasino i Paraguay. De hamnade i häkte och släpptes efter en dryg månad, och tillbringar nu tiden i husarrest i väntan på rättegång. Männens advokater förklarar saken med att en "lokal sponsor" överlämnat passen och att bröderna inte hade några misstankar om fel uppsåt.

I det här deprimerande personödet – Ronaldinho fick fira sin 40-årsdag i häktet, är det lätt att glömma bort drivkraften som brassen hittade efter faderns död och inspirationen från broderns egna fotbollskarriär.

Levnadsglädjen som tog sig i uttryck på nattklubbar och grillfester hör samman med leendet som Ronaldinho ständigt syntes med på fotbollsplanen. Det som terroriserade motståndare och spelstilen som spred glädje till miljontals fans, på ett sätt som knappt någon annan spelare lyckats göra sedan dess.

Boken som Ronaldinho skulle göra reklam för i Paraguay är den spanskspråkiga summeringen av hans karriär. Bokens titel är "Genio en la Vida" – levnadsgeni.

Källor: Fear and loathing in La Liga (Sid Lowe), Marca, Bleacher report, The Guardian, Wikipedia, World Soccer