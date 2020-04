HÅRRESANDE LISTA: Femton fantastiska fotbollsfrisyrer

Carlos Valderrama

I samma sekund som en diskussion om fotbollsfrisyrer kommer upp tecknas en bild ens inre: Carlos Valderrama stående i mittcirkeln i Italien VM 1990. Allt kretsade kring honom, endast en elegant spelfördelare med ett så enastående hårsvall hade förmågan att inte låta galenpannan i mål, Rene Higuita, stjäla alla rubriker. Så här i efterhand är det helt logiskt att den färgstarke Montpellier-presidenten Louis Nicollin var den som värvade Valderrama från Colombia när han tog steget till den europeiska fotbollen.

Paul Pogba

Om Carlos Valderrama hade den mest ikoniska frisyren för fotbollfans över 35 ligger nog Paul Pogba bra till för mest ikonisk för fans under 25. Fast om vi ska vara ärliga är det egentligen inte EN spektakulär frisyr som Pogba är känd för, utan hans kontinuerliga skiften. Som åskådare kan man välja glädjen och tycka att det är kul för honom som har hela världen som sin scen att uttrycka sig på - eller så kan man vara Graeme Souness. Liverpoolikonen och före detta storspelaren har, bland annat med utgångspunkt i Pogbas frisyrer, ifrågasatt om fransmannen ens har rätt mentalitet för toppfotboll. Han tänker då alltså på killen som vunnit bland annat Serie A, Coppa Italia, engelska ligacupen, Europa League, och VM.

Paul Breitner

På tal om ikoniska frisyrer för en viss generation. Det finns fler som sportat samma stil som Paul Breitners, men det är ofta den kraftfulle tysken omnämns när legendariska fotbollsfrisyrer från drygt fyrtio år sedan förs på tal. Inte svårt att se varför. Tysk urkraft.

Chris Waddle

Chris Waddle är inte bara känd för sina extravaganzer på planen. Utan även det som skedde utanför. Den iögonfallande mittfältaren hade till exempel en kort musikkarriär, och är också i efterhand ihågkommen för sin frisyr. "Jag vann en gång en straffläggning mot Rudi Völler om vem som hade bästa hockeyfrillan", har Waddle sagt till FourFourTwo. Och ett av de finaste exemplen på nämnda hockeyfrilla hittar vi på Waddles Paninibild från VM i Italien 1990. Se på den, den gör det enklare att glömma straffmissen mot Tyskland i semifinalen. Faktum är att vid det laget hade Waddle klippt av sig det långa håret i nacken, han hade uppenbarligen inte hört myten om Simson vars övermänskliga styrka satt i hans långa hår.

David Beckham

På tal om traumatiska engelska uttåg ur VM. Ganska lång tid efter VM 1998 då David Beckham blev utvisad mot Argentina och England fick respass var det just det röda kortet de flesta förknippade med honom, men det skulle förändras. David Beckham transformerades från en fotbollsstjärna till en global megakändis. Mycket på grund av att han gifte sig med Victoria Adams från då gigantiska Spice Girls, men också för att han blev en stilikon för en grupp män som tidigare inte riktigt haft någon projektionsyta, och det som de flesta talade om var hans nya frisyr - och det var ofta nya frisyrer. Den kanske mest kända är hans mohikan som många tog efter. Alla var dock inte så imponerade, en av dem var Manchester Uniteds legendariske manager Alex Ferguson. David Beckham har själv sagt så här om första gången han kom till Manchester Uniteds omklädningsrum efter att ha skaffat sin mohikan, det var inför säsongspremiären Charity Shield mot Chelsea 2000: "Jag hade inte vågat visa honom den. Jag hade haft mössa på mig dagen innan, jag hade tränat i mössa, jag åkte buss tillbaka i mössa, jag åt middag i mössa, frukost i mössa, åkte till arenan i mössa. Sen inför matchen tog jag av den och han sa direkt 'raka av den'. Jag fnissade lite men han var allvarlig, så jag fick leta upp en rakapparat och ta bort den. Managern bestämmer". United förlorade matchen, men vann sedan ligan med Beckham i topp av assistligan, helt utan mohikan. Men, frisyren var sedan tillbaka efter säsongen när det var dags för samling med landslaget där managern, "Svennis" inte var lika strikt med frisyrerna

Fredrik Ljungberg

"We love you Freddie, because you've got red hair, we love you Freddie, because you're everywhere." Det är få förunnat att få en egen ramsa av Arsenal-supportrarna, men det har Fredrik Ljungberg. Är han den enda vars hår omnämns? Det vet vi inte, men Steve Bould har det i alla fall inte. Hursomhelst, med sin utstickande frisyr och hårfärg sprang Ljungberg rakt in i Arsenalpublikens hjärta. När han sedan på förekommen anledning valde att raka av sig håret ändrades ramsans inledning till "We love you Freddie because you've got no hair...".

Rodrigo Palacio

Inte så mycket en fantastisk frisyr kanske - men en sådan här lista utan Rodrigo Palacios tunna syntfläta/råttsvans hade inte känts rätt på något sätt. Palacios famösa tofs fick sitt breda genombrott under VM 2014 men hade hängt med länge. Faktum är att Palacios vid ett tillfälle klippt av sig tofsen under sin tid i Genoa (då den enligt uppgifter hamnade på klubbens eget museum i Genua), men sedan låtit den växa ut igen.

Stephen El Shaarawy och Marek Hamsik

I dramakomedin Blommor av Stål (Steel magnolias) från 1989 säger frisörsalongsägaren Truvy, spelad av Dolly Parton, "Ju större hår, desto närmare Gud" - och det har Marek Hamsik och Stephen El Shaarawy tagit fasta på.

Ronaldo

VM 2002 är från brasiliansk horisont minnesvärt av två stora anledningar. Landets femte VM-guld och superstjärnan Ronaldos vid tillfället helt obegripliga frisyr. Vad var det ens? Tog batteriet slut i trimmern? Långt senare berättade Ronaldo själv vad det var som låg bakom. Enligt honom själv var frisyrhaveriet ett sätt för honom att ta fokus från hans knä som hade spökat under turneringen. Med en ny märklig frisyr lyckades han ändra innehållet i rubrikerna om honom från ett risigt knä till en ännu risigare frisyr.

Abel Xavier

Portugals försvarare Abel Xavier har en lång rad otroliga frisyrer att välja på, den ena mer otrolig än den andra. Till exempel den här. David Beckham har vid olika tillfällen haft blonderat hår, mohikan och cornrows - Abel Xavier har haft alla tre på en gång. Less is more brukar det heta, men det är inget han skriver under på.

Taribo West

OS-guld och den franska dubbeln med Auxerre 1996, och sedan en flytt till Inter där Taribo West stod på toppen av sin spelarkarriär - men numera är det nog ändå hans frisyrer som de flesta först kommer att tänka på när West kommer på tal. Han är också världskänd i managerspelskretsar som den bäste free agent-värvningen man kunde göra när man startade ett nytt Championship Manager 01/02-spel.

Alexi Lalas

Idag hade kanske Alexi Lalas inte stuckit ut så mycket - men under VM 1994 i USA gjorde han det. Med sitt röda långa hår, och sitt skägg var han den stora profilen i hemmalaget som tog sig till åttondelsfinal. En mer välkammad Lalas blev senare bland annat general manager för LA Galaxy och var den som värvade David Beckham, mest känd för sin plats på den här listan, till laget.

Djibril Cisse

En minst sagt färgstark fransman som kan matcha antalet klubbar han spelat för (12) med olika fantasifulla frisyrer. Cisse nöjde sig inte alltid med att färga håret på skallen, utan färgade också gärna sitt skägg.

Giovanni Simeone

Ni vet när man klickar vidare på relaterade artister på Spotify, eller nästa video på Youtube, och efter ett tag undrar "hur hamnade jag på signatuern till Benny Hill? Lite så känns det nu i slutet på den här listan. Hur blev det så här, Giovanni, hur hamnade vi här - har du fölorat ett vad? Frisyr femton är den mest obegripliga på hela listan, älskar han Professor Kalkyl?

Rumänien 1998

Vi avslutar femton frisyrer-listan med att slänga in en bubblare i form av elva frisyrer till! 1998 valde nämligen hela det rumänska VM-laget att färga håret i samma färg efter att de slagit ut England. Kanske för att ge tur, eller extra kraft? Det hjälpte dock inte när man i utslagsrundan ställdes mot Kroatien anfört av den suveräne Davor Suker. Hur det såg ut? Det viktiga är att de blev nöjda.