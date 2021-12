LISTA: Fotbollskanalen rankar herrallsvenskans 25 bästa spelare 2021 - plats 25-20

Listan är framtagen av Fotbollskanalens redaktion.

25. Bilal Hussein, mittfältare, AIK

Hussein kan vara den mest underskattade och undervärderade spelaren säsongen 2021. Hans briljanta spelfördelning och bollhantering på AIK:s mittfält var monumentalt för övergångarna mellan försvars- och anfallsläge, och trots sin unga ålder hade han även en ledarroll inom laget - kanske allra tydligast i hemmasegern mot Häcken då han tog Yasin Ayari under sin vinge och orkestrerade en stark mittfältsinsats.

24. Carljohan Eriksson, målvakt, Mjällby AIF

Det är ingen enkel uppgift att flytta på Lukas Hradecky och Jesse Joronen i det finska landslaget, men efter säsongen Carljohan Eriksson haft har han i alla fall skapat ett starkt case för sig själv. 26-åringen höll flest nollor i hela allsvenskan trots att han spelade för ett Mjällby som länge var med och var aktuella om kvalplatsen till superettan. Under säsongen höll Eriksson nollan i 792 raka minuter och var 16 minuter ifrån att slå Håkan Svenssons rekord på 808 minuter utan ett insläppt mål - innan IFK Göteborgs mittback Carl Johansson nickade in ett mål bakom honom på Strandvallen. Det blev inget rekord för Eriksson, men en plats på denna lista är given efter hans allsvenska år 2021.

23. Jonathan Ring, mittfältare, Kalmar FF

Efter ett mindre lyckat 2020 med Djurgården lämnade Jonathan Ring Stockholmsklubben som Bosman och skrev på för Kalmar FF inför säsongen. Där etablerade han sig snabbt till klubbens ledande kreatör. Ring noterades för nio assist och åtta mål på 28 framträdanden, vilket innebär att han kom tre i assistligan efter Magnus Eriksson och Anders Christiansen. Nu sitter 30-åringen på ett utgående avtal och efter sin säsong 2021 finns det nog gott om intresse.

22. Sören Rieks, mittfältare, Malmö FF

Trots en del skadeproblem under säsongen har Sören Rieks varit en kugge i Malmö FF och i deras resa till SM-guldet. Hans kanske främst insats under säsongen var bortamötet med danskens förra klubb IFK Göteborg på Gamla Ullevi, där han gjorde två mål i Malmös 2-0-seger. Rieks har ständigt varit ett hot framåt, gjort ett gediget arbete i defensiven och överlag varit en kugge i Jon Dahl Tomassons lagbygge.

21. Akinkunmi Amoo, forward, Hammarbys IF

19-årige Akinkunmi Amoo hade stora förväntningar på sig inför säsongen på grund av sin stora talang - och han gjorde inte många besvikna. Trots att han varit in och ut från startelvan under både Stefan Billborn och Milos Milojevic lyckades Amoo göra nio mål och fem assist. Ett starkt facit för att vara 19-åringens debutsäsong i allsvenskan. Som resultat nominerades han som årets unga spelare på allsvenskans stora pris och ryktas redan ha skapat intresse för sig hos flera engelska klubbar.

20. Veljko Birmancevic, forward, Malmö FF

Birmancevic anslöt till Malmö FF med spänning. Hans statistik tydde på att det kunde bli en fin värvning för de himmelsblå, men 23-åringen har nog överträffat de flestas förväntningar. Serben har varit ett konstant hot både som ytter och som anfallare med sin snabbhet, teknik och målsinne - vilket hans nio mål och två assist demonstrerar. Hans insatser under säsongen belönades bland annat med en uttagning till Serbiens träningsmatch mot Qatar i september.