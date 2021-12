LISTA: Fotbollskanalen rankar herrallsvenskans 25 bästa spelare 2021 - plats 5-1

LÄS ÄVEN: Damallsvenskans bästa spelare 2021

Listan är framtagen av Fotbollskanalens redaktion.

5. Erick Otieno, försvarare, AIK

Det blev bara fyra matcher för Otieno i allsvenskan 2020 då han hade ett av årets stora genombrott, Eric Kahl, framför sig i Bartosz Grzelaks rangordning. Men från och med cupspelet 2021 har Otieno dominerat sin vänsterkant - och sporadiskt högerkanten som högerback - där han knappt släppt någon förbi sig. Kenyanen har en imponerande styrka och snabbhet, blick för spelet, och dessutom skarpa offensiva kvalitéer genom sin vänsterfot. Var AIK:s bäste försvarare under säsongen.

ANNONS

4. Marcus Berg, forward, IFK Göteborg

Berg var monumental för IFK Göteborg att säkra det allsvenska kontraktet 2021. Efter återkomsten till Blåvitt under sommaren noterades 35-åringen för tio mål och en assist på 18 framträdanden. Berg tog dessutom över kaptensbindeln i samband med återkomsten och har haft en stor ledarroll inom laget.

3. Samuel Adegbenro, forward, IFK Norrköping

IFK Norrköpings chefsscout Stig Torbjörnsen värvade 26-årige Adegbenro inför säsongen för "allt mellan noll kronor och strax under en miljon" - och det kan inte klassas som någonting annat än väl spenderade pengar. Adegbenro noterades för 17 mål på 30 framträdanden under säsongen och blev således skytteligavinnare framför Antonio Colak och Victor Edvardsen på andraplats med 14 mål vardera. Det kan bli svårt för Norrköping att behålla sin guldklimp till nästa säsong, men om klubben säljer honom kommer de med all sannolikhet göra en stor ekonomisk vinst.

ANNONS

2. Anders Christiansen, mittfältare, Malmö FF

Trots en tämligen skadedrabbad säsong så noterades Anders Christiansen för sex mål och tio assist på 22 framträdanden. 31-åringens outtröttliga jobb på Malmös mittfält är en stor anledning bakom att klubben vann sitt 22:a SM-guld och hans kvaliteter har gynnat såväl offensiven såväl som defensiven. "AC" slutade tvåa i assistligan trots att han missade åtta matcher och var delad trea i flest stora chanser skapade. Högst assistsnitt per spelad match samt flest chanser skapade per spelad match, dessutom. Christiansen höll likt tidigare säsonger mycket hög allsvensk kvalitet, men detta år räckte det inte för att snuva Magnus Eriksson på förstaplatsen.

1. Magnus Eriksson, mittfältare, Djurgårdens IF

Eriksson, som blev Djurgårdens nye lagkapten inför säsongen, har axlat ett enormt ansvar under säsongen. Lagets mittfältsmotor stod bland annat för spelfördelning, duellspel och presspel. 30-åringen har varit den bärande balken i Djurgårdens offensiv och noterades för flest skapade chanser och flest stora chanser skapade i allsvenskan 2021. Som resultat vann han assistligan med 13 assist. Både på och utanför planen var han dessutom en ledare som en av de äldre och mer erfarna spelarna i Djurgårdens annars unga trupp. Belönades med en uttagning av Janne Andersson till det svenska landslaget för sina fina insatser.