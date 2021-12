LISTA: Fotbollskanalen rankar världens 25 bästa damspelare 2021 - plats 14-10

Listan är framtagen av Fotbollskanalens experter.

14. Sandra Panos, Spanien och Barcelona

Årets målvakt i den spanska ligan och vann ligan, cupen och Champions League. Höll nollan i CL-finalen och på vägen till titeln så räddade hon bland annat en viktig straff i kvartsfinalen mot Manchester City. Vaktar målet för det spanska landslaget.

13. Ann-Katrin Berger, Tyskland och Chelsea

Radade upp fantastiska prestationer under 2021 och klev fram när det verkligen behövdes och gjorde skillnad. Räddade två straffar i Champions Leagues åttondelsfinal mot Atletico Madrid och storspelade i kvartsfinalen mot Wolfsburg. Klev också fram i ligan och storspelade bland annat i den viktiga matchen mot Manchester City i slutet av säsongen. Tog tre titlar i England. Var inte med när Chelsea åkte ut ur årets upplaga av CL.

12. Irene Paredes, Spanien och PSG/Barcelona

Försvarsklippa när PSG snuvade Lyon på ligatiteln. Skrev sedan på för Barcelona, som hon och PSG slogs ut av i Champions League. Utsågs till årets försvarare i CL. Är kapten i det spanska landslaget som tagit stora kliv och nu blir att räkna med i EM.

11. Marie-Antoinette Katoto, Frankrike och PSG

Glänste i anfallet och gjorde 21 mål och åtta assist när PSG tog sin första ligatitel någonsin. I landslaget har Katoto svarat för nio mål på sex matcher i VM-kvalet där Frankrike toppar gruppen.

10. Christiane Endler, Chile och PSG/Lyon

Den chilenska landslagsmålvakten släppte bara in två ligamål under vårsäsongen när PSG tog sin första ligatitel någonsin. Sedan skrev hon på för rivalen Lyon, som hon nu toppar ligan med och bara har släppte in tre mål för. I Champions League var hon med och slog ut regerande mästarlaget Lyon i kvartsfinal, men föll sedan med 2-3 i semi mot Barcelona.