LISTA: Fotbollskanalen rankar världens 25 bästa damspelare 2022 - plats 19-15

19. Mary Earps, England och Manchester United

Det var nog inte många som trodde att hon skulle vara förstemålvakt i Englands landslag när Sarina Wiegman tog över. Earps tog chansen och stod för en otroligt bra insats under hemma-EM, dessutom inledde hon ligan med flertal raka hållna nollor. En av världens absolut bästa målvakter.

18. Lauren Hemp, England och Manchester City

Många lämnade, men Lauren Hemp valde att stanna i Manchester City. Och under året har hon ständigt visat hög klass och hotat framåt – det ska bli intressant att se hur bra den engelska yttern egentligen kan bli. En av de mest framtränade pjäserna för både klubb och landslag.

17. Kadidiatou Diani, Frankrike och Paris Saint-Germain

Absolut en av världens bästa ytterforwards som under hösten i frånvaron av PSG-lagkamraten, Marie Antionette Katoto också har axlat rollen som central anfallare. Såg ut att ha roligt på fotbollsplanen under EM och var absolut en av Frankrikes bästa spelare.

16. Sophia Smith, USA och Portland Thorns

En extraordinär spelare som i sin tredje säsong med Portland Thorns visat att hon är en bra avslutare och kreatör för sina lagkamrater. Var en viktig pusselbit i det faktum att Thorns tog hem ligatiteln i år och belönades därmed med priset som ”NWSL MVP”, och har sedan dess nominerats till ”Player of the Year” av fotbollförbundet. Dessutom har Smith slagit sig in i landslaget på riktigt.