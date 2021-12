LISTA: Fotbollskanalen rankar världens 25 bästa herrspelare 2021 - plats 19-15

Listan är framtagen av Fotbollskanalens experter.

19. Thiago Silva, Brasilien och Chelsea

Efter åtta säsonger hos Paris Saint-Germain lämnade 36-årige Thiago Silva den franska huvudstaden för den engelska när han skrev på för Chelsea sommaren 2020. Hos Londonklubben klev han direkt in i en ledarroll och blev en försvarsgeneral i backlinjen, framför allt efter att Thomas Tuchel tog över Frank Lampard i januari 2021. Silva visade att han, trots sin ålder, fortfarande är en försvarare i världsklass när han spelade en nyckelroll i Chelseas segrar i Champions League och den europeiska supercupen.

18. Luis Suárez, Uruguay och Atletico Madrid



Efter en mycket offentlig skilsmässa dumpades Luis Suarez av Barcelona inför säsongen 2020-21 och skrev på för La Liga-konkurrenten Atletico Madrid för en liten, symbolisk summa. Hos Atleti visade 34-åringen sedan att Barça hade tagit fel beslut om honom. Suárez noterades för 21 mål när han ledde Atleti till La Liga-titeln, kom trea i skytteligan, och visade att han fortfarande är en målskytt av rang. Avslutade 2021 med 21 mål och sju assist på 46 framträdanden.

17. Luka Modrić, Kroatien och Real Madrid

Den tidigare Balon d’Or-vinnaren Luka Modric har återigen visat under 2021 att ålder bara är en siffra och att kvalitén fortfarande finns kvar. 36-åringen har spelat en nyckelroll som spelfördelare på Real Madrids mittfält under både Zinedine Zidane och Carlo Ancelotti. Modric har en blick för spelet som få andra har. Samtidigt har kroaten dessutom gjort ett viktigt arbete i defensiven också. Ett arbete som kan bli överglänst av hans briljans i offensiven.

16. Nicolò Barella, Italien och Inter

För de som följt Serie A kommer det inte som någon nyhet hur bra Nicolò Barella är och har varit sedan han debuterade i Serie A. Men under 2021 har han nått nästa nivå. 24-åringen agerade mittfältsmotor för Inter när de tog hem Serie A och Italien när Gli Azzurri tog hem EM. Han blev tilldelad pris som Serie As bästa mittfältare 2020-21 och slutade på 26:e plats i Balon d’Or. Ett riktigt succéår för Barella, där han fått mer bekräftelse internationellt än tidigare.

15. Joshua Kimmich, Tyskland och Bayern München

Bayern München har, i vanlig ordning, dominerat tysk fotboll under 2021 och en av lagets viktigaste spelare under den perioden är mittfältaren Joshua Kimmich. 26-åringen har arbetat outtröttligt och har ett stort värde för laget både offensivt och defensivt. Sedan Thiago Alcantara lämnade Bayern för Liverpool har Kimmich även tagit en större jobb som spelmotor och har hittills i år mest bollkontakter per match (101). Den tyska tidningen Sport Bild gick tidigare i år så pass långt att benämna honom som Bayerns mest oersättliga spelare.