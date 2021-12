LISTA: Fotbollskanalen rankar världens 25 bästa herrspelare 2021 - plats 25-20

Listan är framtagen av Fotbollskanalens experter.

25. Vinícius Júnior, Brasilien och Real Madrid

Det har länge varit klart för de som sett stortalangen Vinícius Júnior spela att den 21-årige brassen har en enorm talang och potential. Trots att han varit bra i spelet så har det inte klickat för honom i den sista tredjedelen av planen. Det underlättade inte heller att Zinedine Zidane roterat honom in och ut ur startelvan. Men sedan Carlo Ancelotti återvände som tränare till Real Madrid har det lossnat och Vinícius har exploderat. Under hösten har han varit en av Europas bästa spelare och fått utdelning rejält poängmässigt, samtidigt som han lett Real Madrid framåt i både ligaspelet och i Champions League.

24. Dušan Vlahović, Serbien och Fiorentina

Dusan Vlahovic har fått sitt riktiga genombrott under 2021. Han har öst in mål i både Fiorentina och det serbiska landslaget, vilket har öppnat ögonen för flera storklubbar som jagar hans signatur. 21-åringen, som har Zlatan Ibrahimovic som sin stora förebild i livet, har imponerat med sitt kliniska avslutande, sin starka mentalitet och sin dominanta fysik. Han slutade fyra i Serie A:s skytteliga med 21 mål och som belöning för sina insatser tilldelades han priset för årets unga spelare i Serie A säsongen 2020-21.

23. Jan Oblak, Slovenien och Atletico Madrid

Den slovenske landslagsmålvakten Jan Oblak anses av många vara en av världens främsta målvakter, om inte den främste. Varför? Det visade han under året 2021. Oblak var en mur i Atletis mål när laget bara släppte in 25 mål på hela säsongen. På 38 ligamatcher höll 28-åringen hela 18 nollor, vilket var flest i hela ligan.

22. Harry Kane, England och Tottenham

Trots att Harry Kane haft poängstarkare år förr så var det bidrog han på annat sätt 2021. Tottenham-stjärnan agerade lagkapten och ledde det engelska landslaget till sin första internationella final sedan 1966, vilken de senare förlorade på straffar mot Italien. Under hösten har Kane kantats med formen och skador, men trots det förtjänar han en plats på listan för 2021 25 bästa fotbollsspelare.

21. Giorgio Chiellini, Italien och Juventus

Den rutinerade mittbacken Giorgio Chiellini gjorde ett av sina starkaste år på länge under 2021. 36-åringen agerade lagkapten när Italien bärgade EM-guldet och Chiellini satte knappt en fot fel under hela turneringen. I klubblaget Juventus har det varit motgång då laget missat vinna ligan för första gången på nio år samtidigt som det gått motigt i ligaspelet under hösten. Men mitt i den stormen har Chiellini stått som en positiv konstant och lett laget till bland annat en cuptitel. På grund av sina insatser 2021 slutade han på 13:e plats i Balon d’Or-omröstningen.

20. Édouard Mendy, Senegal och Chelsea

Efter den misslyckade storvärvningen av Kepa Arrizabalaga plockade Chelsea in den senegalesiske landslagsmålvakten Edouard Mendy från Rennes under sommaren 2020. Mendy hade bara två säsonger av Ligue 1-spel under bältet men gick direkt in som startmålvakt i Chelsea. Han höll 16 nollor på 31 Premier League-matcher under sin debutsäsong, var en nyckelspelare i Champions League-segern och utsågs till turneringens målvakt i Champions League 2020-21. Mendys reflexer och kontroll av straffområdet är bara några av de kvalitéerna som gjort att han anses vara en av världens bästa målvakter.