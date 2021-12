LISTA: Fotbollskanalen rankar världens 25 bästa herrspelare 2021 - plats 5-1

Listan är framtagen av Fotbollskanalens experter.

5. Kylian Mbappé, Frankrike och Paris Saint-Germain

22-årige Kylian Mbappé hade ett lysande kalenderår både ur ett individuellt- och Paris Saint-Germain-perspektiv. Han vann skytteligan i Ligue 1 för tredje gången efter 27 mål och vann sedan franska cupen och den franska supercupen med PSG. Året tog en negativ dipp när han missade den avgörande straffen som såg till att Frankrike åkte ur EM, men det stoppade in Mbappé under hösten då han ledde landslaget till seger i Uefa Nations League och en stor serieledning för PSG i Ligue 1. Allt som allt har han legat bakom näst flest mål i Europas topp fem-ligor.

4. Mohamed Salah, Egyptien och Liverpool

Liverpool hade en av sina tuffaste säsonger under Jürgen Klopp-eran 2020-21, mycket på grund av en stor skadekris i försvaret. I slutändan säkrade de Champions League-platsen som länge såg ut att vara förlorad - och det var mycket tack vare Mohamed Salah. Egyptiern noterades för 22 mål och sex assist förra säsongen. Det har han följt upp med en sagolik start på säsongen 2021-22 som har hjälpt Liverpool att hålla sig fast i toppstriden.

3. Lionel Messi, Argentina och Paris Saint-Germain

Under den första halvan av 2021 bar Lionel Messi mer eller mindre ett krisande Barcelona på sina egna axlar. Till slut räckte det inte och säsongen slutade endast med en Copa del Rey-titel, men utan Messi hade det med stor sannolikhet sett mycket dystrare ut. Efter säsongen ledde han sitt Argentina till sin första Copa América-titel sedan 1993 och sin första titel med landslaget - innan han gjorde den kanske största övergången genom alla tider och skrev på för Paris Saint-Germain som Bosman. Trots att han handskats en del med skador under hösten har han ändå levererat gott poängmässigt i sin nya klubb, där han hittat ett fint samarbete med Kylian Mbappé.

2. Karim Benzema, Frankrike och Real Madrid

Real Madrid var med i La Ligas guldstrid hela vägen in i den sista omgången innan de föll mot lokalrivalen Atletico Madrid. En av huvudrollerna var, som så många gånger förr, fransmannen Karim Benzema. Inte bara gjorde 33-åringen 23 mål och spelade fram till 12 under säsongen 2020-21, utan han var en även inflytelserik ledare och när Sergio Ramos lämnade övertog Benzema kaptensbindeln. Under hösten har han lett genom exempel då han varit lagets ledande offensiva kraft när Real sprungit ifrån med serieledningen och, efter att gjort comeback i det franska landslaget under sommaren, hjälpte han Les Bleus till seger i Nations League.

1. Robert Lewandowski, Polen och Bayern München

33-årige Robert Lewandowski har mer eller mindre alltid varit en målgaranti under sin tid i Bundesliga, men under 2021 tog han det till nya höjder. Under kalenderåret 2021 gjorde Lewandowski fler mål än någon annan i Europas topp fem-ligor och han vann Bundesligas skytteliga med 41 mål samt bröt Gerd Müllers målrekord på vägen. Utöver det var han med och vann Bundesliga, tyska supercupen och klubblags VM. Avslutade 2021 med 56 mål och sex assist på 45 framträdanden.

