LISTA: Fotbollskanalen rankar världens 25 bästa herrspelare 2022 - plats 25-1

25. Olivier Giroud, Frankrike och AC Milan

Fransmannen lämnade England för spel i Milan och Serie A, där han till en början sågs som backup till Zlatan Ibrahimovic. Men efter svensken dragits med stora skadeproblem blev Giroud en bärande spelare för Milan där han noterades för 14 mål och fyra mål på 38 framträdanden. I detta fall handlar det även om när målen gjordes: Fransmannen avgjorde mötena med Inter och Napoli, samt blev målskytt mot Roma och Lazio, när Milan slogs om Serie A-titeln. Dessutom tvåmålsskytt mot Sassuolo när titeln säkrades och noterades för fyra mål när han hjälpte Frankrike nå ett VM-silver.

ANNONS

1:47 Nästa Avbryt

24. Bernardo Silva, Portugal och Manchester City

Sett till vilka stjärnor som ständigt finns på planen för Manchester City får Bernardo Silva inte alltid det beröm han förtjänar. Portugisen noterades för 13 mål och sju assist under fjolårssäongen när City vann Premier League och tog sig till semifinal i Champions League. Under sommaren uppgavs han vara högaktuell för en flytt till FC Barcelona men stannade till slut på Ethiad Stadium. En kreativ spelare som kan spela på i stort sett alla positioner från mittfältet och framåt.

1:58 Nästa Avbryt

23 Christopher Nkunku, Frankrike och RB Leipzig

Något av en joker på denna lista, sett till att det inte råder det största fokuset på Bundesliga i Sverige. Fransmannen noterades för hela 35 mål och 20 assist på 52 framträdanden för RB Leipzig i fjol, och har denna höst fortsatt där han slutade i maj genom att ha stått för 17 mål och fyra assist på 23 framträdanden. Har enligt trovärdiga uppgifter gjort klart med Chelsea för en övergång som ser honom flytta till London sommaren 2023.

ANNONS

1:16 Nästa Avbryt

22. Rúben Dias, Portugal och Manchester City

Portugisen har, sedan intåget i Manchester City 2020, varit en konstant av hög rang i den regerande Premier League-mästarens försvar. Så har även varit fallet 2022. En smart försvarare som även är fysiskt dominant. Framför allt ledaren i Manchester Citys backlinje, vilket laget saknades innan han anslöt till klubben. Sällan Dias gör en dålig insats.

1:39 Nästa Avbryt

21. Antoine Griezmann, Frankrike och Atlético Madrid

Hade en lite en kämpig vår i Atlético Madrid men har varit i stark form i höst. Fick till en början bara spela cirka 30 minuter per match under hösten på grund av en tvist med med Barcelona, men levererade trots det under de få minuterna han fick. En spelare med kreativitet i världsklass, vilket framför allt kunde ses i VM där han toppade statistiken för skapade chanser och skapade stora chanser - trots att han “bara” noterades för tre assist.

ANNONS

1:14 Nästa Avbryt

20. David Alaba, Österrike och Real Madrid

Var en bärande del i det Real Madrid-försvar som bar laget till La Liga- och Champions League-titeln. En pålitlig spelare defensivt som dessutom har en otroligt fin passningsfot för att starta anfall direkt från egen backlinje. Den vänsterfoten är dessutom ett stort hot på fasta situationer. Tre mål och fyra assist 2021-22, hittills två mål och tre assist 2022-23.

1:23 Nästa Avbryt

19. Rafael Leão, Portugal och AC Milan

Efter att stundtals visat den skyhöga potentialen han besitter har Rafael Leão exploderat under 2022. Utsågs till Serie A:s bäste spelare 2021-22 efter elva mål och tio assist när Milan bärgade sin första ligatitel på tio år. Har en oförutsägbarhet och en mot en-förmåga få i världen kan överträffa, men hade kanske behövt ha en lite jämnare nivå på sina toppar. Milan har bekräftat att man nekat ett bud på honom för över 800 miljoner kronor och söker enligt uppgifter runt 1,2 miljarder för att sälja sin stjärna. Sju mål och nio assist på 20 framträdanden i höst.

ANNONS

0:49 Nästa Avbryt

18. Alisson Becker, Brasilien och Liverpool

Var en framstående spelare för Liverpool redan under vårsäsongen när man vann FA-cupen, tog sig till Champions League-final och föll på målsnöret för ligatiteln. Andremålvakten Caomhin Kelleher var förstemålvakt i Carabao Cup, som Liverpool också vann. Men det är främst i höst Alisson utmärkt sig. När Liverpools försvar knakat har brassen varit tryggheten själv där bakom och individuellt räddat flera poäng. Utan honom hade hösten nog sätt ännu värre ut än vad den gjort. Hade dessutom ett riktigt starkt VM för Brasilien.

0:43 Nästa Avbryt

17. Federico Valverde, Uruguay och Real Madrid

Valverde var redan under vårsäsongen en spelare som stod ut i Real Madrid med sin atletiska tvåvägsstil. Bildade mestadels en stark mittfältstrea med Luka Modric och Toni Kroos när Real Madrid vann La Liga och Champions League, men har under hösten tagit steget upp och agerat högerytter - där det blivit storsuccé. Uruguayanen står noterad för åtta mål och fyra assist, vilket redan är den bästa poängproduktionen han noterats för i sin seniorkarriär.

ANNONS

1:28 Nästa Avbryt

16. João Cancelo, Portugal och Manchester City

Portugisen har i vanlig ordning varit ett av Manchester Citys stora kreativa hot från sin ytterbacksposition. Var en nyckelspelare när City vann Premier League och tog sig till Champions League-semifinal, och stängde fjolårssäsongen med tre mål och tio assist. Har under hösten noterats för två mål och fem assist - och var en viktig pjäs för Portugal i VM.

0:33 Nästa Avbryt

15. Jude Bellingham, England och Borussia Dortmund

Hade man bara sett till Bellinghams höstsäsong hade han nog varit ganska mycket högre upp på denna lista. Varit Borussia Dortmunds i särklass bästa spelare under hösten, där hans hans tvåvägsspel varit av högsta vikt för tyskarna. Redan noterad för nio mål och tre assist på 22 framträdanden som innermittfältare, och var en av VM:s bästa unga spelare. Inte för inte att han ryktas till Liverpool, Manchester City och Real Madrid för upp emot 150 miljoner euro.

ANNONS

0:47 Nästa Avbryt

14. Joshua Kimmich, Tyskland och Bayern München

Kimmich var i vanlig ordning nyckelspelare när Bayern München tog hem Bundesliga i maj och har varit lika bärande i liga- och Champions League-spelet under höstsäsongen. En mittfältare som bistår med kreativitet i världsklass samtidigt som han balanserar upp defensiv och offensiv i Bayern. Stängde fjolårssäsongen på tre mål och 12 assist, medan han under höstsäsongen noterats för tre mål och sex assist.

1:27 Nästa Avbryt

13. Harry Kane, England och Tottenham Hotspur

Tottenham-stjärnan har i vanlig ordning öst in mål i samtliga tävlingar laget deltagit i. Säsongen 2021-22 avslutades med 27 mål och tio assist på 50 framträdanden och höstsäsongen 2022-23 stod han för 13 mål och tre assist på 22 framträdanden. Bar även sitt England till kvartsfinal i VM, där man senare åkte upp mot Frankrike. En ständigt pålitlig målskytt som leder både klubb- och landslag med bravur.

ANNONS

0:23 Nästa Avbryt

12. Thibaut Courtois, Belgien och Real Madrid

Belgaren stod för en av de bästa målvaktsinsatserna man sett på flera år under Champions League-finalen som han hjälpte Real Madrid att vinna mot Liverpool, och har hållit en skyhög nivå i ligaspelet både under vår- och höstsäsongen. För det belönades han med Yashin Trophy, det mest ärofyllda priset du kan vinna som målvakt.

0:12 Nästa Avbryt

11. Mohamed Salah, Egypten och Liverpool

Trots att det känts som egyptiern haft ett en trög höst står han likväl noterad för 14 mål och fem assist på 21 framträdanden för Liverpool. Det säger en del om var man sätter ribban när det gäller honom. Stängde fjolårssäsongen på 31 mål och 16 assist på 52 framträdanden. Hjälpte dessutom Liverpool vinna båda de inhemska cuperna under vårsäsongen, nådde en Champions League-final och har under hösten varit den offensiva spelaren som lett ett knakande Liverpool framåt.

ANNONS

1:26 Nästa Avbryt

10. Vinícius Júnior, Brasilien och Real Madrid

Den 22-årige Real Madrid-forwarden stod definitivt för årets genombrott säsongen 2021-22 när han noterades för 22 mål och 20 assist på 52 matcher, samtidigt som han vann La Liga och Champions League med Real Madrid. Han gjorde för övrigt det avgörande målet i Champions League-finalen mot Liverpool. Har en blixtrande fart och en häpnande förmåga att ta sig förbi sin försvarare i en-mot-en-lägen. Har under hösten svarat för tio mål och fem assist på 21 framträdanden för Real, samt ett mål och två assist på fyra VM-framträdanden.

1:22 Nästa Avbryt

9. Neymar, Brasilien och Paris Saint-Germain

Brassen fick inledningen på vårsäsongen förstörd på grund av en ankelskada men gjorde därefter poäng i varje ligamatch förutom tre. Vann ligan med Paris Saint-Germain i maj och nådde ännu starkare form under höstsäsongen då han noterades för 15 mål och 12 assist på 20 framträdanden. Fick sitt VM förstört av en ankelskada i öppningsmatchen mot Serbien, men höll på att skicka Brasilien vidare till semifinal när han väl var tillbaka - innan man föll på straffar mot Kroatien. Två mål och en assist på tre framträdanden i VM blev det.

ANNONS

0:57 Nästa Avbryt

8. Sadio Mané, Senegal och Bayern München

Mané inledde 2022 med att bära sitt Senegal till landets första titeln någonsin i afrikanska mästerskapen. Det följde han sedan upp med att hjälpa Liverpool vinna Carabao Cup, FA-cupen och nå en finalplats i Champions League. Under sommaren lämnade han sedan Liverpool för Bayern München, där han fortsatt göra succé. Senegalesen stängde höstsäsongen med elva mål och fyra assist på 23 framträdanden.

1:09 Nästa Avbryt

7. Kevin De Bruyne, Belgien och Manchester City

Under säsongen 2021-22 hade belgaren en något mer framskjuten roll i Pep Guardiola’s Manchester City. Som resultat av det noterades De Bruyne för 15 ligamål (19 sett till alla tävlingar), vilket var ett personligt rekord. Då var han återigen en nyckelspelare när City vann Premier League och tog sig till semifinal i Champions League, där man efter stor dramatik åkte ut mot Real Madrid. Under hösten har han återgått till sin kreativa roll och har redan noterats för tre mål och 13 assist på 19 framträdanden.

ANNONS

1:36 Nästa Avbryt

6. Robert Lewandowski, Polen och Barcelona

Efter att ha vunnit Bundesliga med Bayern München i maj och individuellt vunnit den europeiska guldskon valde Robert Lewandowski att lämna den tyska storklubben efter åtta säsonger och skrev i somras på för FC Barcelona. Där har han fortsatt med samma leverans som i Tyskland och stod inför VM-uppehållet noterad för 18 mål och fyra assist på 19 framträdanden i Barcelona-tröjan. I VM bar han även sitt Polen till åttondelsfinal där man sedan åkte ut mot Argentina, som skulle komma att vinna turneringen.

1:29 Nästa Avbryt

5. Luka Modric, Kroatien och Real Madrid

Balon d’Or-vinnaren från 2018 visade att ålder bara är en siffra när 37-åringen fortsatt visat sin världsklass under året. Var en nyckelspelare för Real Madrid när klubben bärgade La Liga- och Champions League-titeln, samt i Kroatien när landet vann ett VM-brons. Har tagit sig an en mer balanserande mittfältsroll där han gör mycket på båda delarna av planen, i stället för att ständigt vara den offensiva kreatören han tidigare varit - och har gjort det med bravur.

ANNONS

1:23 Nästa Avbryt

4. Lionel Messi, Argentina och Paris Saint-Germain

Den 35-årige argentinaren fick sin vårsäsong förstörd efter att ha åkt på en rejäl släng covid 19 i januari och lidit av långdragna effekter, men under hösten har han växlat upp och nått upp till sin skyhöga nivå igen. På 19 framträdanden för Paris Saint-Germain under hösten noterades han för tolv mål och 14 assist och i VM bar han sitt Argentina till landets tredje VM-guld någonsin med, bland annat, sina sju mål och tre assist på sju framträdanden.

0:26 Nästa Avbryt

3. Erling Haaland, Norge och Manchester City

Öste in mål i Borussia Dortmund redan under första halvan av 2022, men efter att ha skrivit på för Manchester City under sommaren tog han målskyttet till en nivå som sällan skådats tidigare. 22-åringen har noterats för 23 mål och tre assist på 18 framträdanden, varav 18 mål och tre assist varit på 13 framträdanden i Premier League. Det tog honom bara nio omgångar i Premier League innan han noterats för tre hattrick.

ANNONS

0:33 Nästa Avbryt

2. Kylian Mbappé, Frankrike och Paris Saint-Germain

Mbappés första halva av året 2022 handlade om hans vara eller icke vara i Paris Saint-Germain där han tillsammans med Lionel Messi och Neymar är de stora stjärnorna. Han stannade, skrev på ett monsterkontrakt, och visade varför PSG betalar så mycket pengar som de gör för honom. Under hösten har han noterats för 19 mål och fem assist på 20 matcher, medan han stängde säsongen 2021-2022 med 39 mål och 26 assist på 46 matcher när PSG vann Ligue 1. Var vidare Frankrikes bäste spelare när landet tog VM-silver, då han bland annat vann VM:s skytteliga med åtta mål och stod för ett hattrick i finalen mot Argentina.

1:16 Nästa Avbryt

1. Karim Benzema, Frankrike och Real Madrid

34-åringen tilldelades det åtråvärda priset Balon d’Or för sina insatser 2022 kort innan VM i Qatar sparkade i gång, vilket säger en hel del om vilket år han har haft. Var den stora ledaren när Real Madrid vann både La Liga och Champions League säsongen 2021-2022, där han i den sistnämnda turneringen klev fram vid flera tillfällen och sköt Real Madrid vidare. Har under hösten haft problem med skador, men levererade när han kom till spel. Dessvärre fick vi inte se honom i VM, då en skada på träning dagarna före mästerskapet satte stop.

ANNONS