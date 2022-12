LISTA: Fotbollskanalen rankar världens 25 bästa herrspelare 2022 - plats 25-20

25. Olivier Giroud, Frankrike och AC Milan

Fransmannen lämnade England för spel i Milan och Serie A, där han till en början sågs som backup till Zlatan Ibrahimovic. Men efter svensken dragits med stora skadeproblem blev Giroud en bärande spelare för Milan där han noterades för 14 mål och fyra mål på 38 framträdanden. I detta fall handlar det även om när målen gjordes: Fransmannen avgjorde mötena med Inter och Napoli, samt blev målskytt mot Roma och Lazio, när Milan slogs om Serie A-titeln. Dessutom tvåmålsskytt mot Sassuolo när titeln säkrades och noterades för fyra mål när han hjälpte Frankrike nå ett VM-silver.

24. Bernardo Silva, Portugal och Manchester City

Sett till vilka stjärnor som ständigt finns på planen för Manchester City får Bernardo Silva inte alltid det beröm han förtjänar. Portugisen noterades för 13 mål och sju assist under fjolårssäongen när City vann Premier League och tog sig till semifinal i Champions League. Under sommaren uppgavs han vara högaktuell för en flytt till FC Barcelona men stannade till slut på Ethiad Stadium. En kreativ spelare som kan spela på i stort sett alla positioner från mittfältet och framåt.

23 Christopher Nkunku, Frankrike och RB Leipzig

Något av en joker på denna lista, sett till att det inte råder det största fokuset på Bundesliga i Sverige. Fransmannen noterades för hela 35 mål och 20 assist på 52 framträdanden för RB Leipzig i fjol, och har denna höst fortsatt där han slutade i maj genom att ha stått för 17 mål och fyra assist på 23 framträdanden. Har enligt trovärdiga uppgifter gjort klart med Chelsea för en övergång som ser honom flytta till London sommaren 2023.

22. Rúben Dias, Portugal och Manchester City

Portugisen har, sedan intåget i Manchester City 2020, varit en konstant av hög rang i den regerande Premier League-mästarens försvar. Så har även varit fallet 2022. En smart försvarare som även är fysiskt dominant. Framför allt ledaren i Manchester Citys backlinje, vilket laget saknades innan han anslöt till klubben. Sällan Dias gör en dålig insats.

21. Antoine Griezmann, Frankrike och Atlético Madrid

Hade en lite en kämpig vår i Atlético Madrid men har varit i stark form i höst. Fick till en början bara spela cirka 30 minuter per match under hösten på grund av en tvist med med Barcelona, men levererade trots det under de få minuterna han fick. En spelare med kreativitet i världsklass, vilket framför allt kunde ses i VM där han toppade statistiken för skapade chanser och skapade stora chanser - trots att han “bara” noterades för tre assist.

20. David Alaba, Österrike och Real Madrid

Var en bärande del i det Real Madrid-försvar som bar laget till La Liga- och Champions League-titeln. En pålitlig spelare defensivt som dessutom har en otroligt fin passningsfot för att starta anfall direkt från egen backlinje. Den vänsterfoten är dessutom ett stort hot på fasta situationer. Tre mål och fyra assist 2021-22, hittills två mål och tre assist 2022-23.