LISTA: Här är de största tonårstalangerna - United-talang skuggar Real- och Barça-löften

Vem är framtidens superstjärna? Här är de största tonårstalangerna i fotbollsvärlden just nu, enligt Goal.

Varje år tar sajten Goal ut de 50 största tonårstalangerna i fotbollsvärlden. Förra året toppade Dortmunds Jadon Sancho listan - i år hittar vi både supertalanger från Barcelona och Real Madrid längst upp på topplistan.

5 - Eduardo Camavinga

Född: 20 november 2002 Miconje (Angola)

Position: Mittfältare

Nuvarande klubb: Stade Rennais FC

Eduardo Camavinga debuterade i Rennes A-lag när han var 16 år och blev därmed den första spelaren som startade en ligamatch i en klubb bland topp fem ligorna som är född efter den 1 januari 2002. Utöver det är han den yngsta spelaren som har stått för en assist och blivit utnämnd till månadens spelare i Ligue 1.

4 – Reinier

Född: 19 januari 2002 Brasilia (Brasilien)

Position: Mittfältare

Nuvarande klubb: Real Madrid

Reinier var en del av Flamengos lag som tog sin första ligatitel på tio år. Hans U17-tränare i Brasilien, Dalla Dea, har jämfört Reinier med Kaka. Den 18-åriga brassen är en offensiv målfarlig mittfältare som tycker om att kliva in i straffområdet. Just nu spelar han för Real Madrids andralag, Castilla, under tränaren Raul. Han har gjort två mål och en assist på tre matcher.

3 – Mason Greenwood

Född: 1 oktober 2001 Bradford (England)

Position: Anfallare

Nuvarande klubb: Manchester United

Trots sin ringa ålder har Mason Greenwood gjort 40 A-lagsmatcher, tolv mål och fyra assist i Manchester Uniteds A-lag. Han är den yngsta målskytten på över tio år i United och den åttonde yngsta spelaren i klubbens historia.

2 – Ansu Fati

Född: 31 oktober 2002 Bissau (Guinea-Bissau)

Position: Ytter

Nuvarande klubb: Barcelona

Som 10-åring gick Ansu Fati från Sevilla till Barcelona. Fati är Barcelonas yngsta målskytt genom tiderna. Yttern var endast 16 år och tio månader när han gjorde sitt första mål den 31 augusti 2019 mot Osasuna.

1 – Rodrygo

Född: 9 januari 2001 Osasco (Brasilien)

Position: Ytter

Nuvarande klubb: Real Madrid

Rodrygo nätade i sin A-lagsdebut för Real Madrid när han byttes in mot Osasuna den 25 september 2019. I höstas blev Rodrygo den näst yngsta spelaren som har gjort ett hattrick i en Champions League-match (18 år och 301 dagar) när Real Madrid mötte Galatasaray – endast Raul var yngre när han gjorde ett hattrick mot Ferencváros år 1995 (18 år 114 dagar).