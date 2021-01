LIVE: Se Fotbollssöndag Europa från C More live på Fotbollskanalen

Fotbollssöndag Europa från C More sänds under söndagskvällen live på Fotbollskanalen från klockan 20.00. Programmet leds den här veckan av Gusten Dahlin, samtidigt som Olof Lundh, Astrit Ajdarevic och Ola Lidmark Eriksson också är en del av studion. Vidare är även Hammarbys anfallare Imad Khalili gäst.

Studion fokuserar den här veckan på mötena mellan Barcelona-Athletic Club och Roma-Hellas Verona, men djupdyker även i Barcelonas kris. Frida Nordstrand har bland annat pratat med förre Barcelona-backen Patrik "Bjärred" Andersson, men även med supportrar till klubben. Vidare går Olof Lundh igenom vilka Premier League-klubbarnas ägare är, medan Ola Lidmark Eriksson tittar lite närmare på Chelseas nye tränare Thomas Tuchel. Dessutom blir det självklart mycket mer än så.

ANNONS

Se Fotbollssöndag Europa från C More från klockan 20.00 i spelaren ovan.