Musovic fortsätter skriva krönikor på Fotbollskanalen

Efter åtta säsonger i FC Rosengård och flera SM-guld på meritlistan blev det på fredagen klart att den svenska landslagsmålvakten Zecira Musovic lämnar Sverige för WSL och mästarklubben Chelsea. Under 2020 gjorde hon även stort avtryck när hon tog steget in och började skriva krönikör på Fotbollskanalen – något som kommer fortsätta även efter flytten till London.

- Det har ju varit ett konstigt år med Corona och jag ser fram emot nästa där jag vill beröra ännu fler ämnen som kan vara intressanta. I och med flytten till Chelsea hoppas jag att läsarna kan få en inblick i den världen.

Vad kan läsarna förvänta sig av dig 2021?

- Jag tror absolut att de kommer att få en möjlighet att se en jämförelse på hur det är där ( i Chelsea) och hur det är i Sverige. Vad som är bra i de olika länderna och vad som kan bli bättre. Läsarna kommer att få ta del av min vardag där.

Under 2020 skrev Musovic ett antal uppmärksammade krönikor som bland annat tog upp just damernas förutsättningar i storklubbarna, men också hur svensk ungdomsidrott behöver bli en kraft för inkludering och hur hennes eget engagemang för flickfotbollen i världen väckts ännu mer genom Rosengårds engagemang i projektet Football for life i Sydafrika.

- Det är intressant att få lyfta viktiga frågor på en så stor plattform, där det finns så många läsare som brinner för fotbollen och för frågor runt den. Det blir ofta en diskussion där läsarna tycker till om ämnet som man skriver om, det utvecklar mig och det är häftigt, säger Musovic.

Är det något speciellt ämne som du har skrivit om på Fotbollskanalen som har varit extra kul och där du fått mycket respons?

Nu är siktet inställt på att fortsätta att beröra och kanske uppröra en del även under 2021.

- Anledningen att jag skriver är för att det är kul och för att jag vill att vi tillsammans ska utveckla svensk fotboll och att ta viktiga frågor framåt.

Fotbollskanalens chefredaktör Tobias Rosvall:

- Det är otroligt kul att vi har kommit överens med Zecira om att fortsätta vårt samarbete. Under året som gått har hon gett oss en ny röst och precis de nya och annorlunda perspektiv på fotbollen som jag hoppades. Att hon dessutom nu kommer att kunna ge våra läsare en inblick i verksamheten på den absoluta världstoppen känns givetvis också väldigt speciellt.