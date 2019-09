Omstart i ligorna - TV4 Play sänder toppfotboll gratis

I helgen visas följande matcher på TV4 Play:

Lördag 14 sep, kl 14:30: Leksands IF – Malmö Redhawks (SHL)

Söndag 15 sep, kl 20:55: Real Betis – Getafe (La Liga)

Måndag 16 sep, kl 04:15: Los Angeles Galaxy – Sporting Kansas City (MLS)

Måndag 16 sep, kl 18:30: Djurgårdens IF – Helsingborgs IF (Allsvenskan)

Helgen vecka 37:

Lördag 21 sep, kl 14:30: Brynäs IF – Färjestad BK (SHL)

Söndag 22 sep, kl 14:55: Bologna – Roma (Serie A)

Söndag 22 sep, kl 17.00: IF Elfsborg – Malmö FF (Allsvenskan)

Helgen vecka 38:

Fredag 27 sep, kl 20:55: Villarreal – Real Betis (La Liga)

Lördag 28 sep, kl 12:40: Women Elite Road Race (Cykel-VM)

Lördag 28 sep, kl 14:30: Rögle BK – Leksands IF (SHL)

Söndag 29 sep, kl 09:40: Men Elite Road Race (Cykel-VM)

Söndag 29 sep, kl 17:20: Falkenbergs FF – IFK Norrköping (Allsvenskan)

Helgen vecka 39:

Fredag 4 okt, kl 20.55: Real Betis – SD Eibar (La Liga)

Lördag 5 okt, kl 14:30: Linköping HC – Malmö Redhawks (SHL)

Söndag 6 okt, kl 17:20: IF Elfsborg – Falkenbergs FF (Allsvenskan)