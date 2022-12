Över 2,4 miljoner såg Argentinas VM-guldavgörande på TV4 – streamingrekord på C More

- En av tidernas mest dramatiska och mest underhållande VM-finaler avslutades med att Lionel Messi till slut fick lyfta sin efterlängtade VM-buckla. Vi är väldigt glada över att så många valde att följa matchen på TV4 och C More, säger Erik Westberg, sportchef på TV4 och C More.

I snitt såg 1,9 miljoner tittare den nästan tre timmar långa finalen mellan Lionel Messis Argentina och Kylian Mbappés Frankrike linjärt på TV4. Första halvleken sågs av 1,6 miljoner, den andra halvleken av 1,9 miljoner och förlängningen av 2,2 miljoner. Under straffavgörandet ökade tittandet ytterligare och hela 2 407 000 tittare såg när Gonzalo Montiel slog in den historiska avgörande straffen för Argentina. Totalt såg 3,1 miljoner tittare någonting från VM-finalen på TV4.

C More slog dessutom nytt streamingrekord för en enskild match. Finalen blev den mest streamade matchen någonsin och slår såväl tidigare semifinaler och finaler i mästerskap, såväl som Sverige-Ukraina i fotbolls-EM 2020, som inför mästerskapet var den mest streamade matchen.

- Vi har sett en ökad konsumtion generellt under hela mästerskapet där temperaturen skruvades upp rejält till slutspelet. Onsdagens semifinal slog nytt streamingrekord på C More och att slå rekordet igen bara några dagar senare under VM-finalen känns fantastiskt. Både säljsiffror och konsumtionssiffror under VM har varit över förväntan, säger Jens Håkansta, affärschef på C More.