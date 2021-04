Ny söndag betydde att Fotbollssöndag Europa från C More sändes live på Fotbollskanalen under söndagskvällen. Gusten Dahlin vr programledare, samtidigt som Vicki Blommé, Matías Concha, Ola Lidmark Eriksson och Christoffer Svanemar fanns i studion.

Programmet fokuserade den här veckan på Napoli mot Inter i Serie A, samt de två sena spanska derbyfajterna (Getafe mot Real Madrid samt Levante mot Villarreal). De tog även ned Copa del Rey-finalen, diskuterade titelstriden i Spanien och Inters form. Damernas Champions League var även något som togs upp och där intervjuades Chelseas Zećira Mušović.

Se Fotbollssöndag Europa från C More i efterhand ovan.