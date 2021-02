TV: Se Fotbollssöndag Europa från C More i efterhand

Fotbollssöndag Europa från C More sändes under söndagen igen med fokus på Milano-derbyt mellan Milan och Inter i Serie A. I studion fanns Gusten Dahlin, Olof Lundh, Vicki Blommé, Hasse Backe och Ola Lidmark Eriksson. Dessutom gästade Adam Pinthorp i samband med att studion också avhandlade Alexander Isaks hattrick mot Alavés.

I sändningen bjöds det även på Zlatan Ibrahimovics derbyfacit, vad som skiljer Milans tränare Stefano Pioli och Inters Antonio Conte, en intervju med svenska landslagsstjärnan Kosovare Asllani och mycket, mycket mer.

Se Fotbollssöndag Europa från C More i efterhand i spelaren ovan.