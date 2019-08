TV4/C More med chans på flera Kristallen-priser: "Känns hedrande"

ÅRETS GRANSKNING

"Utanför laget"

Enligt Svenska Fotbollförbundet är fotbollen en idrott för alla. Fotbollskanalens Andréas Sundberg har i samarbete med Kalla Fakta gjort programmet Utanför laget. Där får vi möta fotbollsspelaren Julle, som bara var åtta år när han kastades ut från sitt fotbollslag Veberöds AIF, då klubben ansåg att han inte var en pojke. Producent: Andréas Sundberg/TV4

ÅRETS TV-PERSONLIGHET

Hanna Marklund

Hanna Marklund, med ett VM-silver, tre SM-guld, två Champions League-titlar och en Diamantboll som spelare, var den första svenska kvinnan att kommentera ett fotbolls-VM för herrar i TV. Som fotbollsexpert på TV4 tillför Hanna en bred kunskap om vad fotboll egentligen handlar om. Hanna bildar ett välkänt radarpar med Lasse Granqvist och kommenterade även i somras damernas fotbolls-VM i Frankrike.

ÅRETS SPORTPRODUKTION

Fotbolls-VM 2018

Innovation & variation med fotbollen i fokus var ledorden för TV4 & C More i innehåll och form under fotbolls-VM. Ny studio med nytt grafiskt formspråk där världsledande AR-scener och kreativa lösningar iskärmarna förstärkte tittarupplevelsen. TV4/C More utmanade traditionell storytelling i sport-TV genom nya bild- och innehållsflöden. Man blev också första kanal hittills att ha en kvinnlig expertkommentator på ett herr-VM i fotboll i form av Hanna Marklund. Traditionell studio ersattes av reportage med Frida Nordstrand som lyfte fram fotbollens betydelse runt hela världen. Olof Lundh satte en lampa på korruptionen inom den internationella fotbollen och Lasse Granqvist berättade sina bästa VM-historier. Producenter: Jens Tolgraven, Olle Juhnell-Lindberg, Pierre Matteoni, Christoffer Braw & Staffan Harvig

SHL-Studion/Hockeylördag

C More producerar samtliga grundserie-och slutspelsmatcher från Sveriges bästa hockeyliga med både starkt journalistiskt innehåll och branschledande teknisk innovation. Några av säsongens nyheter var Mitt spel, Wikegård VS och Gameday. I det sistnämnda fick tittarna hänga med lagens huvudtränare bakom kulisserna under en matchdag. Sändningarna leds av programledarna Lasse Granqvist, Björn Oldeen och Lena Sundqvist, flankerade av experterna Niklas Wikegård, Sanny Lindström och Johan Tornberg. Producent: Staffan Harvig