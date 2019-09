TV: Atlético Madrid toppar La Liga - trots tunga spelarförluster: "Ett kanonbra lag"

Ladda ner Fotbollskanalens app via App Store.

Efter fyra spelade omgångar leder Atlético Madrid La Liga och laget har fyra respektive fem poäng ned till huvudkonkurrenterna Real Madrid och Barcelona. Den starka inledningen har laget gjort utan flera spelare som var tongivande under förra säsongen. Laget tappade i somras Antoine Griezmann till Barcelona, Diego Godin lämnade för Inter och Rodri hamnade i Manchester City.

- De har börjat lovande, men mot kanske lite tveksamt motstånd. Man ska nog inte släppa i väg dem för långt poängmässigt, för Atlético Madrid är ett kanonbra lag. Simeone har ju lekt lite under försäsongen med att spela diamant för att få plats med Joao Felix, Alvaro Morata och Diego Costa, även om han förmodligen bara kommer att starta med två av dem. Med Joao Felix och några andra spelare, som exempelvis Hector Herrera och Renan Lodi, så har Atlético Madrid blivit ett lag som spelar en utvecklande fotboll. Det är inte bara tre block i ett 4-4-2 med ett superhårt arbete, utan det är ett ganska flexibelt lag, säger experten Hasse Backe om hur Atlético Madrid sett ut under inledningen.

När Fotbollslabbet förkovrar sig i statistiken bakom den vassa inledningen är det i synnerhet en spelare som Hasse Backe, Gusten Dahlin och Ola Lidmark Eriksson tittar närmare på - Joao Felix. Sommarens stora värvning tycker de ser bra ut.

- Det man ska ha i åtanke är att det här är otroligt bra givet hans ålder, att göra det här i världens bästa liga, säger analytikern Lidmark Eriksson.

Backe fyller i:

- Han är nästan komplett vid sin unga ålder. Han har en funktionell teknik som är fantastisk.

En annan spelare som sticker ut i det statistiska är Kieran Trippier. Engelsmannen får in ovanligt många bollar i straffområdet.

- Han jämförs mot mittfältare för att vi ska slippa jämföra honom med mittbackar. Där ser man att han verkligen sticker ut. Det är en bra ”spider” för en ytterback, säger Lidmark Eriksson.

Atlético Madrid ställs senare under lördagen mot Alexander Isaks Real Sociedad. Matchen sänds på C More Fotboll och kan streamas på cmore.se. Matchstart 18.30.