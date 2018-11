TV: Backe om Guldbollen: "Det borde finnas ett mätverktyg - allt annat blir för godtyckligt"

Det var starka reaktioner när Andreas Granqvist tilldelades Guldbollen förra året. Vissa menade att Emil Forsberg skulle ha den, somliga tyckte att det minsann är Zlatan Ibrahimovic var Sveriges bästa fotbollsspelare och det höjdes röster även för Victor Nilsson Lindelöf och Mikael Lustig.

Det var ändå Andreas Granqvist som fick det. I senaste avsnittet av Fotbollslabbet diskuterar Hasse Backe och Ola Lidmark Eriksson tillsammans med programledaren Gusten Dahlin om vad Guldbollen ska vara för pris och om det är rätt att en jury ska utse priset.

- Den ska tilldelas till den bästa fotbollsspelaren. Det borde finnas ett mätverktyg, det kanske det till och med gör. Allt annat blir för godtyckligt, förbundskaptenerna i juryerna har en relation till spelaren och det påverkar. Jag vill se den bästa fotbollsspelaren, och det får man gärna ta fram med ett mätverktyg, säger Hasse Backe.

Det mätinstrumentet som Hasse är ute efter, skulle det kunna vara Player Index?

- Det skulle det absolut kunna vara, eller åtminstone ett objektivt beslutsunderlag. Det kanske inte är det absoluta facit, men man skulle nog kunna få fram en ganska intressant bruttolista, säger Ola Lidmark Eriksson.

- Jag hade nog hellre valt det som ett beslutsunderlag för att få fram en ranking på ett antal spelare. Min favorit hade varit Robin Olsen som har 20 i Player Index. Forsberg hade jag röstat på egentligen, men med verktyget hade jag valt Olsen. Det är helheten med hållna nollor i Köpenhamn, VM och acklimatiseringen i Roma, säger Backe.

Vidare i programmet jämförs Zlatans "spider", som Lidmark Eriksson menar är "out of this world" och Andreas Granqvists prestationer i superettan kartläggs. Men jämförelserna haltar, mycket på grund av vilken liga de spelar i.

