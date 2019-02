TV: Chelsea-special - krislaget synas inför ligacupfinalen: "Ge Sarri ytterligare en säsong"

Ladda ner Fotbollskanalens app via App Store.

Fotbollslabbet sätter krisande Chelsea under lupp. Hur har laget egentligen sett ut under Maurizio Sarri? - Även Sarri måste anpassa sig lite till spelarmaterialet och inte alltid driva igenom sin spelidé med fel material, det går inte, säger Hasse Backe.

Chelsea har under senaste veckorna haft en turbulent tid med flera svaga resultat och 6-0-förlust mot Manchester City i Premier League. I kväll har laget trots det chans att bärga en titel, men det krävs seger mot just City i ligacupfinalen för det.

Inför matchen har Fotbollslabbet synat den krisande Premier League-jätten i sömmarna. Hur har laget egentligen sett ut under Maurizio Sarri?

- Vi kan ju gå in på spelstil och spelsätt, och där är ju en av delarna som är stor i "Sarriball" är ju återerövringarna. Alltså att vinna boll, högt upp i planen gärna, säger Ola Lidmark Eriksson.

Lidmark Eriksson ser också ett stort samband mellan återerövringar högt upp i planen och gjorda mål. Förra säsongen var Napoli det lag som vann flest bollar i Serie A - överlägset. I Premier League är Chelsea bara sexa i ligan i det avseendet.

- Det här är inte de spelartyperna som passar i det. Hazard är ingen bra presspelare, Pedro är ingen bra presspelare, Willian är sisådär, Morata vilsen. De typerna, det är inte de karaktärerna som kan ligga högst upp och pressa. Och då tror jag att även Sarri måste anpassa sig lite till spelarmaterialet och inte alltid driva igenom sin spelidé med fel material, det går inte, säger Hasse Backe.

Trots den svaga trenden så tycker Backe att Chelsea inte ska göra sig av med tränaren.

- Behåll Sarri! Sarri är en väldig inovativ tränare och han har bara fått ett fönster på sig att köpa spelare. Misstaget tror jag är lite att driva ett eget spelsätt med felaktiga spelare som inte passar in i spelsättet. Men jag tror på att; sälj Hazard till sommaren, få in massor med pengar, bredda truppen, få in kanske fyra-fem toppspelare för de pengarna och ge Sarri ytterligare en säsong. Oavsett hur slutet av Premier League och cupfinalen kommer att se ut, säger han.

- Han har faktiskt ett bättre poängsnitt än vad Guardiola hade under sina 40-50 första matcher.

