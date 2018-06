TV: Datorn pekar ut VM-favoriterna - och Sveriges chanser till skräll

Ola Lidmark Eriksson har med hjälp av data tagit fram favoriterna till VM-guldet baserat på "förväntade poäng" i kvalspelet. Dessutom har experten Hasse Backe plockat ut det lag han tror kommer att få lyfta bucklan i Ryssland.

Vill du läsa mer om hur de olika datapunkterna tas fram och hur Playmaker.ai jobbar med fotbollsstatistik finns en utförligare beskrivning här.

Också i veckans avsnitt av Fotbollslabbet:

- Hur ofta blir det mål på frisparkar?

- Vem är bäst på frisparkar i det svenska landslaget?

- Forsberg vs Eriksen

- Lukaku i United vs Lukaku i landslaget

- Dybala i Juventus vs Dybala i landslaget

