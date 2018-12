TV: Fotbollslabbet: Fernandinho - bättre än Kanté? "Har ett bättre passningsspel"

Under fredagen släpptes ett nytt avsnitt av ”Fotbollslabbet”. I programmet tittar man bland annat närmare på statistiken för de främsta kandidaterna kring Ballon d’Or och konstaterar att Leo Messi borde vara den givna vinnaren.

Man tar också ett grepp kring de spelare med mer defensiva positioner, där det blir svårare att mäta och får faktiska siffror på en spelares förmåga. I programmet konstateras dock att Manchester Citys Fernandinho nu har bättre siffror än Chelses hyllade N-Golo Kanté.

- Han har ett högre index och är just nu kanske bättre. Det (Player Index) ska vara objektivt och då kanske den väger in att man spelar i ett lag som är väldigt bra också. Det blir ju så. Väldigt många City-spelare är högt upp just nu, säger Ola Lidmark Eriksson i programmet.

- Han har ett bättre passningsspel än Kanté just nu.

Också i Fotbollslabbet:

- ”Det är otäckt hur överlägsen Messi är”

- Derbysöndag i England - fortsätter Spurs att utmana?

- Defensiven har lyft Everton.

- Alaves kommer att tappa i La Liga.