TV: Fotbollslabbet: "Messi medelmåttig i La Liga"

Barcelonas superstjärna Lionel Messi, 33, har under den här säsongen blandat och gett i La Liga. I Fotbollslabbet, som gick i Fotbollssöndag Europa från C More i går, tittade Ola Lidmark Eriksson närmare på Messis insatser så här långt i höst.

Lidmark Eriksson menar nu att Messi inte har stuckit ut den här säsongen.

- Jag har aldrig sett det här med Messi tidigare. Vi vet att han är världens bästa i en-mot-en-spelet och antagligen världens bästa passningsspelare också. Men han har också alltid varit en av de absolut bästa avslutarna, säger Lidmark Eriksson i Fotbollslabbet och fortsätter:

- Nu har han gått till att vara medelmåttig i La Liga i år.

Messi är den här säsongen noterad för åtta mål och fyra assist på 15 matcher.

