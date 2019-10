TV: Fotbollslabbet tycker Kulusevski borde varit med i EM-kvaltruppen: "De yngre spelarna måste slussas in"

Dejan Kulusevski har svarat för en fin inledning av säsongen i Parma. 19-åringen har startat samtliga matcher och dessutom svarat för ett mål och tre målgivande passningar. Men däremot blev han inte uttagen i det svenska A-landslaget. Talangen fick nöja sig med att bli uttagen i U21-landslaget. Det är ett beslut som väcker känslor hos Hasse Backe. Han tycker att Kulusevski borde varit med i Janne Anderssons landslag till EM-kvalmötena med Malta och Spanien.

- När vi pratar EM 2020 så tycker jag det är ett jätteläge att plocka med en sådan här powerforward som Kulusevski är. Fysiken, speluppfattning, de avgörande passningarna - han har en alldeles briljant vänsterfot. Han är en powerforward och det behöver Sverige, säger Backe i det senaste avsnittet av "Fotbollslabbet".

Backe menar att anfallsuppsättning kunde bestått av Alexander Isak, Marcus Berg, Sebastian Andersson och Dejan Kulusevski medan Robin Quaison skulle kunnat flyttas ned ner i banan.

- Jag tror att Quaison skulle må bra av att byggas på ett yttermittfält i internationell fotboll för att till slut vara en central forward. Jag tycker att de yngre spelarna måste slussas in i truppen. Där är för sent att göra det i mars eller april när vi går in i EM. Det är inte "fair" mot spelaren, utan jag menar att man måste börja ta in dem nu.

Analytikern Ola Lidmark Eriksson har tittat på hur talangen presterat under säsongsinledningen och han menar att Kulusevski kan gå en stor fram till mötes.

- Vi har en Emil Forsberg om två-tre år om utvecklingen fortsätter.

Se hela programmet i spelaren ovan.

Dessutom i programmet:

- Derby d’Italia

- De åker ur allsvenskan

- Fotbollslabbet synar de allsvenska målvakterna