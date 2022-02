TV: Hyllar Vlahović-värvningen - men höjer ett varningens finger: "Vill gärna se honom göra det över flera säsonger"

Dušan Vlahović har varit en av Serie As mest profilerade målskyttar sedan starten av säsongen 2020-21. Under kalenderårets 2021 tangerade han Cristiano Ronaldos rekord för flest gjorda Serie A-mål under ett kalenderår, då han noterades för 33 ligamål under 2021.

Hans prestationer i Fiorentina-tröjan skapade intresse för honom hos världens storklubbar, men i januari 2022 stod det klart att nästa destination i Vlahovićs karriär blir Juventus. Den vitsvarta klubben från Turin slantade upp 75 miljoner euro (785 miljoner kronor), trots att Vlahović i sommar bara skulle ha haft ett år kvar på sitt kontrakt med Fiorentina.

Övergångssumman innebar att han därmed blev januarifönstrets dyraste värvning, men är han värd det priset och kommer Juventus att få se utdelning på sin investering? Med stor sannolikhet, menar Fotbollslabbets expert Ola Lidmark Eriksson.

- Det som är anmärkningsvärt när man tittar på Vlahović är att han stått för 35 procent av Fiorentinas chansproduktion, xG (expected goals). 35 procent av alla målchanser Fiorentina skapat avslutar Vlahović på. Sätter man det i perspektiv är det bara Ciro Immobile (Lazio) i hela Serie A som är värre. Tidigare säsonger har det varit Immobile och Cristiano Ronaldo. Det är extremt sällsynt att ett lag har en spelare som avslutar på mer än tredjedel av lagets totala chanser, säger Lidmark Eriksson till Fotbollskanalen och fortsätter:

- Men har man en sådan spelare som Lazio och Fiorentina har haft i Immobile och Vlahović så vill man sätta de spelarna i lägen, för att de är väldigt bra på att avsluta. För Juventus del är det en otrolig värvning sett till att Álvaro Morata leder samma statistik för dem, med drygt 17 procent av alla avslut. Vilket är ganska lite. Utöver det är inte Morata heller någon superavslutare.

xG är ett statistiskt mått som mäter hur många mål ett lag eller en spelar bör göra utifrån de lägena de kommer till. Gör en spelare eller ett lag mindre mål än sitt xG underpresterar de, gör de mer mål än sitt xG överpresterar de. Medan att en spelare står för en viss procent av sitt lags xG innebär att denne står för den procenten av de chanserna som laget skapar.

Undersöker man fallet Vlahović-Juventus vidare kan det uttydas att samtidigt som Juventus får en rejäl förstärkning i sin anfallsuppsättning, så försvagar de konkurrenten Fiorentina avsevärt på samma gång.

- Juventus och Fiorentina ligger ungefär likvärdigt i xG fram tills nu. Men det kommer nog att skifta eftersom Juventus lär öka sin målproduktion med en anfallare som Vlahović. Någon som kommer till fler avslut och har en bra avslutskonvertering. Det råder det ingen tvekan om. Man kan till exempel prata om Juventus före eller efter Ronaldo. Han hade en liknande xG procent som Vlahović. Sedan försvann han och nu är det Morata som står för bäst xG-statistik för Juventus, vilket är drygt hälften av vad Ronaldo hade. De har saknat kvalitetsspetsen innan Vlahović kom.

- För Fiorentinas del, kommer Fiorentina utan Vlahović vara som ett Gif Sundsvall utan Linus Hallenius.

Som kan ses i spider-diagramet nedan ligger Vlahović långt över Serie As genomsnitt i avslut som konverteras till mål, något som indikerar en stor spetsegenskap i avslut. Han ligger dessutom i nivå med genomsnittet vad gäller huvudspel och försvarsspel sett till anfallare.





Men trots det vill Lidmark Eriksson höja ett varningens finger.

- Jag har en liten Piątek-varning (Krzysztof Piątek, anfallare Fiorentina). Piątek hade en toppensäsong 2018-19 där han öste in mål för Genoa och Milan, men har aldrig lyckats återupprepa det därefter. Någonstans när man tittar på siffror gällande avslutare och förväntade mål, kontra hur många mål en spelare gör, vill man gärna se att spelaren gör det över flera säsonger. För att fastslå att man är så pass bra. Tänk Robert Lewandowski och Luis Suárez till exempel, som gör det säsong efter säsong.

Är det en bra värvning av Juventus sett ur ett statistiskt perspektiv? Om man dessutom faktorerar in pris och dylikt i ekvationen.

- Givet vad han gör just nu, är svaret ja. Men sedan tar man en risk med alla värvningar. Som sagt, mini Piątek-varning. Men det är risken, att han inte har gjort det över flera års tid. Sedan ställer man sig frågan: "Vad kan man få istället?". Ja, Haaland, absolut, men det är inte realistiskt. Det är pengar som Juventus förmodligen inte har.

Nedan visar diagramet hur Vlahović ställer sig mot de Europas bästa anfallarna just nu, sett till antalet gjorda mål per 90 minuter (G/90) kontra antalet förväntade mål per 90 minuter (xG/90).