TV: Inför El Clasico – Fotbollslabbet väger de Jong vs Valverde

Under söndagen stundar ett El Clasico mellan Barcelona och Real Madrid som kan komma att spela ytterst stor roll när ligan summeras i maj. Barcelona toppar inför stormatchen La Liga två poäng före rivalerna från huvudstaden, där en seger ger Barca ett försprång på fem poäng och en seger för Real tar dem upp i ligaledning.

Inför mötet har Fotbollslabbet valt att titta närmre på en spännande kamp mellan två unga mittfältare – Frenkie de Jong i Barcelona och Federico Valverde i Real Madrid.

- Jag hade valt Frenkie de Jong som spielführer på ett defensivt mittfält, säger Hasse Backe.

- Frenkie de Jong i all ära, jag får väl slåss för Federico Valverde själv, svarar Gusten Dahlin.

