TV: Upp till bevis för Griezmann: "Lider med honom"

Fransmannen Antoine Griezmann gick till Barcelona i somras för en kostnad på över en miljard kronor. Men den förre Atlético Madrid-anfallaren har inte riktigt lyckats leva till de högt ställda förväntningarna.

I Fotbollslabbet skärskådar Hasse Backe, Gusten Dahlin och Ola Lidmark Eriksson fransmannens säsong.

- Jag lider lite med Griezmann, säger Backe i programmet.

Gusten Dahlin fyller i:

- Han är som en sämre version av sig själv, säger han.

Barcelona ställs senare under lördagen mot Real Sociedad i Liga Liga. Mötet sänds på C More Fotboll och cmore.se. Sändningsstart 18.00.