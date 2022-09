PREMIÄR: Fotbollslördag Europa – med Milanoderby!

Klockan 17.00 drar första programmet för säsongen igång och det är ingen dålig fotbollsdag. Vad sägs om efterdyningarna från Fiorentina-Juventus parat med allt inför Milanoderbyt mellan Inter och Milan? Kvällen rundas sedan av med Barcelona-Sevilla. Programmets idé är enkel, och sammanfattades så här av Fotbollslördags exekutive producent Niklas Supanich:

- Fotbollslördag Europa ramar in de två bästa kvällsmatcherna i Spanien och Italien men studion kommer även fånga upp alla snackisar inom europeisk fotboll. Vi kommer köra hela hösten och hela våren med paus runt VM i november och december.

Programmet ser du alltså på C More och C More Fotboll och leds av Gusten Dahlin som under kvällen får sällskap av Olof Lundh, Hasse Backe, Vicki Blomme, Astrit Ajdarevic, Ola Lidmarker samt Fotbollskanalens nye krönikör Siavoush Fallahi.

Sia, som han kallas, kommer att synas både i rutan under Fotbollslördag och på Fotbollskanalen där han varje vecka kommer att ge sin syn på den internationella fotbollen – så vi passar på att lära känna honom lite.

Kan du kort presentera dig, och ditt fotbollsintresse?

- Jag har älskat fotboll sen barnsben. Jag har så länge jag kunnat minnas konsumerat all fotboll jag kommit över och spelat, coachat och dömt fotboll. Mitt fotbollsintresse har först och främst varit för internationell fotboll med Serie A och La Liga som favoritligor. Jag har även drivit hemsidor och skrivit texter om fotboll i nästan femton år.

Vad har du gjort inom fotbollens värld tidigare?

- Jag började min journalistkarriär som skribent. Jag startade och drev hemsidor om fotboll tills jag 2014 fick jobb på SVT som bloggare och expert inför, under och efter fotbolls-VM i Brasilien. Där fick jag testa på att vara med i TV vilket väckte en hunger inom mig. 2016 var jag studioexpert i VM/EM-kvalstudion samt Bundesligastudion. Jag har synts till i nationella och internationella produktioner och var även med i studion under italienska cupfinalen 2022.

Vad ser du mest fram emot med Fotbollslördag Europa?

Jag ser La Liga som den bästa fotbollsligan i världen. Diskussionen är egentligen evig men i mina ögon bjuder La Liga på mest individuell skicklighet och jag älskar fotbollsfilosofin. Serie A är en mer taktisk liga, men passionen på läktarna är fantastisk och jag tror att den kommande säsongen kommer bli en av de bästa någonsin. Allt det här ska vi försöka förmedla i programmet och det är just det jag ser fram emot. Det händer också så mycket mer runtomkring klubbarna och det tror jag kommer bli intressant att belysa samt diskutera, både i studion och med tittarna.

Du kommer också att skriva krönikor på Fotbollskanalen om den internationella fotbollen, vad kan vi se fram emot i dem?

- I TV är det mycket som man antingen glömmer eller inte hinner förmedla, i mina krönikor kommer jag försöka fokusera på en mix av fotbollsåsikter och kulturella spaningar från hela fotbollseuropa. Jag gillar bloggar som pratar om annat än det som syns i sändningarna och det som exakt alla pratar om och jag hoppas att jag lyckas förmedla det.

Till sist, hur går det i derbyt?

- Inter och Milan är starkare än på länge. Efter en lång period av titeltorka, usla spelare och ägare så är lagen tillbaka där de hör hemma, i tabelltoppen. Jag tror på en sevärd match mellan två lag som kommer göra allt för att vinna. Milan såg inte imponerande ut mot Sassuolo i veckan, Inter vann mot Cremonese men det var inte utan problem. Inter är revanschsuget från förra året och kommer vilja ha vinsten mer, Milan vill bevisa att scudetton inte var en tillfällighet. Jag tror på en oavgjord match där lagen lite skjuter upp titeln som bäst i stan till nästa derby. 2-2?