Bakslag för PSG - föll tungt mot Rennes

Paris Saint-Germain är inte vant vid att förlora, men åkte under söndagen på pumpen för andra gången under den här säsongen i Ligue 1. Trots att Lionel Messi och Neymar startade, medan Kylian Mbappé hoppade in lyckades storklubben inte vinna på Roazhon Park.

Efter en mållös första halvlek tog i stället Rennes ledningen genom Hamari Traoré efter 65 minuters spel och höll sedan ut till seger med 1-0 på hemmaplan i ligan.

PSG toppar - trots förlusten - tabellen med tre poäng ner till tvåan Lens i Ligue 1.