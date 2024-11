Dembeles framtidsplan: "Fastighetsbranschen"

Ousmane Dembele är ”bara” 27 år. Men redan nu har PSG-stjärnan skissat på vad som kommer att hända den dagen han lägger skorna på hyllan.

- Jag vill pensionerna mig när jag 34 år. Därefter vill jag ge mig in i fastighetsbranschen. Investera i Afrika, i Frankrike, säger han i podcasten The Bridge enligt AS.

Han fortsätter:

- Som Thierry Henry sa så där någonting inom dig när du slutar. Jag vill inte fortsätta inom idrotten. Jag föredrar att bli företagsledare.

Ousmane Dembeles kontrakt med PSG sträcker sig till 2028. Han har tidigare spelat för Barcelona, Dortmund och Rennes.