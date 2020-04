Efter alarmerande rapporten - Hegerberg: "Vi måste fortsätta göra våra röster hörda"

Damfotbollen har vuxit de senaste åren. Nu gäller det att låta den fortsätta växa, trotsa coronakrisen, menar Ada Hegerberg. - Vi kan inte ta två steg tillbaka efter det här, säger hon till The Guardian.

2018 tilldelades Lyons stjärna Ada Hegerberg Ballon d’Or och under våren 2019 avgjorde hon Champions League-finalen mot Barcelona mer eller mindre på egen hand då hon gjorde ett hattrick i segern.

Den norska anfallaren skadade sig dock allvarligt i vintras då hon slet av sitt ena korsband. 24-åringen genomför sin rehabträning hemma i Lyon under nuvarande coronakris – och i en intervju med The Guardian berättar Hegeberg att det är svårt att prata om fotboll med tanke på det som händer just nu. Men stjärnan är säker på en sak – hon ska se till att hon spelar en viktig roll när damfotbollen ska återhämta sig efter pandemin.

Nyligen släppte FIFPro en rapport gällande damfotbollens läge under coronakrisen – och rapporten vara alarmerande. Bland annat skrev facket att den nuvarande situationen kan leda till konkurser, även för de som har stått på en stabil grund tidigare.

Ada Hegerberg, till The Guardian, om situationen:

- Jag förstår att diskussioner om herrfotbollen kommer först, men det är också viktigt att ha med damfotbollen i diskussionerna. Det har varit en fantastisk utveckling de senaste åren och det är väldigt viktigt att vi inte tar två steg tillbaka efter det här bara för att vi inte är prio ett. Vi måste fortsätta göra våra röster hörda, vi får inte förlora den positionen vi har i dag, säger Hegerberg.

Hon fortsätter:

- Du kan göra din röst hörd. Du kan spela vidare och inte tänka mer på det än så, men när du når en viss nivå följer det även med ansvar. Däremot är det viktigt att poängtera att du måste leverera också. Om du inte levererar, då kan du inte göra din röst hörd och då kommer du inte ha samma inflytande. Det har varit min största motivation från dag ett: Jag tränar för att prestera men också för att göra mig själv hörd.

- Jag beundrar personer som står upp för saker som de tror på. Det är vad jag har försökt att göra, stå upp för vad jag tror är bra för damfotbollen. Vi måste stå upp för varandra, stötta varandra. Därför tycker jag att Megan Rapinoe borde vara respekterad av alla fotbollsspelare världen över. Hon har tagit mycket skit för alla oss andra, vi behöver personer som henne. Ju fler som göra sina röster hörda, desto större påverkan får det.