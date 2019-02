Fabregas hjälte när Monaco tog efterlängtad seger

Monaco har inte haft någon lätt säsong. Leonardo Jardim sparkades i oktober, och nyligen fick ersättaren Thierry Henry gå. Under nygamle tränaren Jardim blev det inget omedelbart trendbrott. Men under lördagskvällen skulle Monaco ta en efterlängtad seger.

Hemma mot Jimmy Durmazs Toulouse tog man ledningen efter en kvart när Aleksandr Golovin tryckte in 1-0. Men bara fem minuter senare var gästerna tillbaka efter Christopher Julliens hörnmål.

En dryg kvart in i andra halvleken kom så målet som skulle ge Monaco tre poäng. Efter att Falcao missat ett avslut dök Cesc Fabregas upp i straffområdet och med yttersidan smällde in 2-1 via ribban. Det var janaurivärvningens första mål för Monaco.

Matchen slutade 2-1 och hemmalaget bröt den tunga trenden med sex raka matcher utan vinst. Laget är nu på kvalplats efter att Amiens förlorade under lördagskvällen.

Jimmy Durmaz byttes ut för Toulouse i den 72:a minuten.